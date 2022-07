Burlando rompió el silencio sobre el hijo que tendrá con Barby Franco

Fernando Burlando Barby Franco

"Esta mañana me escribió porque lo felicité por la noticia, me dijo que siente una felicidad inmensa por este momento y le consulté si quería hablar públicamente pero no me contesto, lo cual imagino que quiere resguardarse un poco de esta algaravía y felicidad espectácular que está sintiendo con su pareja”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Felicidad inmensa fue la frase que me dijo Burlando sobre este momento que está viviendo, breve diálogo pero diálogo al fín”.