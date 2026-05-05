Cazzu lanza "Perdón si no te llamé" y potencia su costado más oscuro en plena gira internacional

En paralelo, su presente internacional sigue en ascenso. La artista viene presentándose con localidades agotadas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Diego y Houston, y ya tiene previstas nuevas fechas en Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España. Este recorrido global anticipa su llegada al escenario más importante de su carrera hasta el momento: el Estadio 23 de Agosto, donde se presentará el próximo 12 de septiembre.

El estreno de “Perdón si no te llamé” también se da en un contexto de reconocimiento, con cuatro nominaciones a los Premios Gardel. Entre ellas se destacan Latinaje en las categorías “Álbum del Año” y “Mejor Álbum de Música Global”, y Con Otra como “Canción del Año” y “Mejor Canción Tropical / Cumbia”.