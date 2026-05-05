Bad Bunny "envejeció 53 años" para la Met Gala y sorprendió con un look impactante

La propuesta estuvo directamente vinculada con uno de los ejes de la exposición del Costume Institute, centrada en distintas representaciones del cuerpo. En este caso, el foco estuvo puesto en el envejecimiento, una temática poco explorada en la industria de la moda. “Tal vez como reflejo de nuestro miedo a tener que enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, la industria de la moda orientada a la juventud ha ignorado tradicionalmente el cuerpo envejecido”, reza un texto del catálogo de la exposición.