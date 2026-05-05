Adabel Guerrero rompió el silencio tras el comunicado de su ex y habló del final de la relación
La artista compartió un profundo mensaje en redes sociales donde explicó los motivos de la separación de Martín Lamela y pidió respeto.
A través de un posteo en Instagram, Adabel Guerrero decidió expresar su postura luego del duro comunicado que había difundido su expareja, Martín Lamela. Con un tono reflexivo, la artista hizo un repaso por los años compartidos y dejó en claro que, más allá de la ruptura, el eje sigue puesto en la familia que formaron juntos.
“Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta”, expresó, remarcando el vínculo que los une más allá de la separación. En la misma línea, también valoró el rol que tuvo Lamela en su vida: “Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro”.
En su descargo, Guerrero reconoció que durante mucho tiempo intentaron sostener la relación, pero que finalmente tuvo que priorizar su bienestar personal. “Ya no me estaba sintiendo bien. Tras mucho tiempo de terapia e introspección para aceptar mi sentir y poder atravesar un proceso interno, profundo y necesario para poder ser coherente conmigo misma”, sostuvo, dejando entrever el proceso emocional que atravesó antes de tomar la decisión.
Además, aclaró que la separación no fue repentina ni impulsiva, sino el resultado de un camino largo y complejo. “Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte. También fue aceptar que una familia puede seguir siéndolo desde otro lugar, más sano y más genuino, aunque la pareja ya no continúe”, explicó.
Por último, la artista dejó en claro cómo elige atravesar esta etapa: “Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario. Porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables”. Y cerró con un mensaje directo al público: “Agradezco la comprensión y el respeto en un momento tan sensible”.
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