Adabel Guerrero rompió el silencio tras el comunicado de su ex y habló del final de la relación

“Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta”, expresó, remarcando el vínculo que los une más allá de la separación. En la misma línea, también valoró el rol que tuvo Lamela en su vida: “Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro”.