Ke Personajes desató una fiesta en su ciudad y calienta motores para el lanzamiento de su primer álbum

El gran presente de Ke Personajes también se vio reflejado en escenarios internacionales. En su reciente paso por el Festival de Viña del Mar, lograron una consagración histórica al llevarse las Gaviotas de Oro y Plata, mientras que en el Vive Latino ofrecieron un show explosivo que reafirmó su proyección fuera del país.

Como parte de esta intensa agenda, la banda también se prepara para un show en el Hipódromo de La Plata y nuevas presentaciones en España y Chile, donde cerrarán el año en el Movistar Arena. Con cada paso, Ke Personajes sigue ampliando su alcance y consolidándose como uno de los grandes nombres de la música latina actual.