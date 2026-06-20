FIAH MIAU despide "Pussy In Boots" con un show único

Después de un período de ausencia, exploración y expectativa, la gata volvió a aparecer. Su regreso tuvo un momento clave en Niceto Club, donde protagonizó una reaparición que volvió a ponerla en el centro de la escena. Pero esta vez, la historia llega a su final: “la gata no pudo ser domesticada. Es momento de que vuelva a su hábitat salvaje. Llegó el momento de despedirla. Esta es tu última oportunidad de verla”.