FIAH MIAU despide "Pussy In Boots" con un show único
La artista presentará el cierre definitivo de la era de su álbum más representativo con una puesta que combinará música, performance, moda y teatralidad.
El próximo sábado 22 de agosto, FIAH MIAU volverá a encontrarse con su público para despedir una de las etapas más importantes de su carrera. La artista llegará a Maquinal con el show despedida de “Pussy In Boots”, el álbum que terminó de consolidar su identidad artística y la posicionó como una de las propuestas más disruptivas de la nueva escena alternativa argentina.
Después de un período de ausencia, exploración y expectativa, la gata volvió a aparecer. Su regreso tuvo un momento clave en Niceto Club, donde protagonizó una reaparición que volvió a ponerla en el centro de la escena. Pero esta vez, la historia llega a su final: “la gata no pudo ser domesticada. Es momento de que vuelva a su hábitat salvaje. Llegó el momento de despedirla. Esta es tu última oportunidad de verla”.
El cierre de una era
Con una propuesta que combina música electrónica, performance, moda y elementos teatrales, FIAH MIAU llevará al escenario las canciones que construyeron el universo de “Pussy In Boots” en una noche pensada como una celebración y un cierre definitivo.
El espectáculo será la última oportunidad para vivir este capítulo del proyecto tal como fue imaginado originalmente, con una puesta especial, invitados, sorpresas y los momentos más destacados de un álbum que dejó una marca dentro de su comunidad.
La presentación en Maquinal funcionará como el cierre de una etapa creativa que definió el lenguaje artístico de FIAH: una mezcla de identidad visual, experimentación sonora y una forma particular de conectar con el público.
La cita para ser parte de esta gran noche será el próximo sábado 22 de agosto en Maquinal. Las entradas ya están disponibles en Preventa 1 con cupos limitados para vivir esta despedida y disfrutar de una jornada a pura música.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario