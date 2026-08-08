Ryan Castro y Feid se unen otra vez y lanzan "Mentira", su tercera colaboración
Los artistas colombianos sorprendieron y estrenaron una nueva canción que combina energía y vulnerabilidad.
Ryan Castro y Feid volvieron a encontrarse en el estudio para darle forma a “Mentira”, su tercera colaboración oficial. El tema ya está disponible y marca un nuevo capítulo en la relación musical entre dos de los principales representantes de la escena urbana de Medellín.
La canción combina una producción enérgica con una letra que gira alrededor de la incertidumbre, la desconfianza y las dudas que pueden aparecer dentro de una relación. Para Ryan Castro, además, el lanzamiento tiene un significado especial: “Mentira” es el primer sencillo de su próximo álbum, Las estrellas globales.
Un estreno que comenzó en las calles de Medellín
Antes de presentar oficialmente la canción, Ryan Castro y Feid decidieron llevarla directamente a las calles de la ciudad que los vio crecer. El pasado fin de semana, ambos sorprendieron a los vecinos de Pedregal, el barrio donde Ryan pasó parte de su infancia.
Sin un escenario tradicional ni una gran producción, los artistas aparecieron en plena calle y comenzaron a interpretar algunos de sus éxitos. Luego llegó el momento más esperado: presentaron por primera vez “Mentira” frente a la comunidad.
El inesperado show rápidamente se viralizó en redes sociales y convirtió el lanzamiento en una celebración vinculada directamente con las raíces de ambos músicos. El videoclip de la canción también incluye una pista relacionada con el universo del próximo disco de Ryan.
La tercera canción juntos
“Mentira” representa el tercer capítulo de una sociedad artística que comenzó en 2021 con “Monastery” y continuó en 2023 con “Ritmo de Medallo”, una canción que puso en primer plano el sonido y la identidad musical de Medellín.
Esta vez, Ryan y Feid exploran una faceta diferente de su química. El resultado combina el ritmo característico de ambos con una historia marcada por las dudas y las contradicciones de una relación.
El lanzamiento también conecta los próximos proyectos de los dos artistas. Ryan Castro se prepara para comenzar en septiembre su SENDÉ The Last Dance Tour, una gira de 16 fechas por Estados Unidos y Canadá que arrancará el 6 de septiembre en Atlantic City y pasará por ciudades como Boston, Washington D. C., Orlando, Tampa, San Antonio, San José, Denver y Las Vegas.
Por su parte, “Mentira” también formará parte del próximo álbum de Feid, El Club de las 19 Flores, sumando un nuevo punto de encuentro entre dos de los artistas que llevaron la música urbana de Medellín a una audiencia global.
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