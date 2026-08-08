Ryan Castro y Feid se unen otra vez y lanzan "Mentira", su tercera colaboración

La tercera canción juntos

“Mentira” representa el tercer capítulo de una sociedad artística que comenzó en 2021 con “Monastery” y continuó en 2023 con “Ritmo de Medallo”, una canción que puso en primer plano el sonido y la identidad musical de Medellín.

Esta vez, Ryan y Feid exploran una faceta diferente de su química. El resultado combina el ritmo característico de ambos con una historia marcada por las dudas y las contradicciones de una relación.

El lanzamiento también conecta los próximos proyectos de los dos artistas. Ryan Castro se prepara para comenzar en septiembre su SENDÉ The Last Dance Tour, una gira de 16 fechas por Estados Unidos y Canadá que arrancará el 6 de septiembre en Atlantic City y pasará por ciudades como Boston, Washington D. C., Orlando, Tampa, San Antonio, San José, Denver y Las Vegas.

Por su parte, “Mentira” también formará parte del próximo álbum de Feid, El Club de las 19 Flores, sumando un nuevo punto de encuentro entre dos de los artistas que llevaron la música urbana de Medellín a una audiencia global.