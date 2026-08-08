La Oreja de Van Gogh agotó su primer show en minutos y sumó una segunda fecha en Buenos Aires

Un repertorio que sigue vigente

A tres décadas de sus comienzos, La Oreja de Van Gogh mantiene una presencia importante en las plataformas digitales. Uno de los ejemplos más recientes es Rosas, que superó los mil millones de reproducciones en Spotify y entró al denominado 1 Billion Club.

La banda también llega a la Argentina después de una gira española que reunió a más de 400.000 espectadores durante 2026 y agotó localidades en diferentes escenarios del país europeo.

“Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitábamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos han seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo”, expresaron desde la banda.

Con el primer recital completamente agotado y una segunda fecha ya confirmada, La Oreja de Van Gogh prepara su regreso a Buenos Aires con una formación que vuelve a reunir a sus seguidores alrededor de las canciones que marcaron una época.