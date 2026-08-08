La Oreja de Van Gogh agotó su primer show en minutos y sumó una segunda fecha en Buenos Aires
Con el regreso de Amaia Montero, la banda española volverá a Argentina, en el marco de su gira “Tantas cosas que contar”.
La expectativa por el regreso de La Oreja de Van Gogh a la Argentina quedó reflejada en la velocidad de la venta. La banda española agotó en cuestión de minutos las entradas para el show del 19 de marzo de 2027 en el Arena de Buenos Aires y, ante la demanda, anunció una segunda presentación para el 20 de marzo.
Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles con todos los medios de pago a través del sitio oficial del Arena de Buenos Aires. Además, quienes abonen con tarjeta de crédito desde App Santander o MODO podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés.
La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero
Los conciertos formarán parte de “Tantas cosas que contar”, la gira con la que La Oreja de Van Gogh recorre sus principales canciones y celebra tres décadas de trayectoria. Pero esta etapa tiene un condimento especial: el regreso de Amaia Montero, vocalista de la formación original y una de las voces más reconocidas de la historia del grupo.
El repertorio incluirá algunos de los grandes clásicos que acompañaron a varias generaciones, entre ellos Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero. También habrá espacio para las canciones más recientes de la banda, como Todos estamos bailando la misma canción, presentada a fines de 2025.
El regreso de Amaia generó una fuerte repercusión entre los seguidores del grupo y se convirtió en uno de los grandes atractivos de la nueva gira. La formación inició esta etapa con una extensa serie de presentaciones en España y ahora prepara su desembarco en Latinoamérica.
Un repertorio que sigue vigente
A tres décadas de sus comienzos, La Oreja de Van Gogh mantiene una presencia importante en las plataformas digitales. Uno de los ejemplos más recientes es Rosas, que superó los mil millones de reproducciones en Spotify y entró al denominado 1 Billion Club.
La banda también llega a la Argentina después de una gira española que reunió a más de 400.000 espectadores durante 2026 y agotó localidades en diferentes escenarios del país europeo.
“Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitábamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos han seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo”, expresaron desde la banda.
Con el primer recital completamente agotado y una segunda fecha ya confirmada, La Oreja de Van Gogh prepara su regreso a Buenos Aires con una formación que vuelve a reunir a sus seguidores alrededor de las canciones que marcaron una época.
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