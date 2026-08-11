"No ando desacatado": la polémica frase de Luck Ra que ahora todos relacionan con su separación

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Inmediatamente después, las imágenes mostraron a Fer Olmedo y Joaco Martin, integrantes de DesaKTa2, junto a Luck Ra. De esta manera, quedó confirmado que los artistas trabajaron juntos en una nueva canción que se estrenará este jueves.

Como si fuera poco, los tres músicos también aprovecharon la publicación para interpretar un fragmento del tema, lo que permitió a sus seguidores escuchar por primera vez una pequeña parte de la colaboración que próximamente estará disponible en las plataformas digitales.

El mensaje de Luck Ra tras las repercusiones

La publicación rápidamente despertó todo tipo de reacciones y especulaciones entre los usuarios. Ante los comentarios que comenzaron a aparecer, el propio Luck Ra decidió intervenir y dejó un mensaje en la sección de comentarios.

“Queridos chusmas yo no pienso generar odio hacia nadie, sean felices siempre”, escribió el cantante, en una clara referencia a las interpretaciones que surgieron a partir de sus publicaciones y del contexto personal que atraviesa.

Así, mientras continúa la repercusión por su separación de La Joaqui, Luck Ra eligió canalizar la atención hacia uno de sus principales proyectos: la música. El artista ya tiene lista una nueva colaboración que promete sumar una nueva canción a la escena del cuarteto.

La unión con DesaKTa2 se estrenará este jueves 13 de agosto y, después de las pistas que Luck Ra fue dejando durante los últimos días, sus seguidores ya esperan conocer la canción completa.