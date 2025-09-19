Flor Jazmín Peña habló de su presente tras el escándalo con Agustín Franzoni: el descargo

image

Peña también aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante los días complicados: “Gracias por los mensajes de apoyo estos días. Hace unos años, aprendí que aquello a lo que uno le pone el foco se acrecenta y no puedo permitirme correr el foco del presente que tanto trabajo me llevó construir y con el que tan contenta estoy”, afirmó.

Con esto, reafirmó su postura de seguir adelante, enfocándose en lo que la hace feliz y fortalecida, dejando atrás la polémica mediática que la vinculó con Franzoni. Su mensaje combina gratitud, conciencia y la invitación a otros a no perder de vista aquello que les da fuerza y propósito en momentos difíciles.