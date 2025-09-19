Flor Jazmín Peña habló de su presente tras el escándalo con Agustín Franzoni: el descargo
La bailarina y streamer dejó atrás la polémica por los videos íntimos y destacó cómo el arte la ayuda a mantenerse centrada y feliz.
En medio de la reciente controversia por la filtración de videos íntimos junto a Agustín Franzoni, Flor Jazmín Peña decidió poner el foco en su presente y en lo que realmente le da fuerza y equilibrio: el baile. La artista compartió en sus redes sociales reflexiones sobre su crecimiento personal y la importancia de mantener activas sus diferentes facetas.
“Todas mis personalidades teniendo un espacio para desarrollarse. Es posible, amichas, no bajen los brazos. Qué bendición este presente. Gracias”, escribió en una de sus historias, transmitiendo un mensaje de motivación y resiliencia. Pero Peña no se quedó solo en palabras de ánimo; también acompañó sus publicaciones con imágenes que mostraban su esplendor y su pasión por el baile.
En un descargo más profundo, destacó: “Dios mío. No existe un mejor rescate para mi alma que el encuentro cuando bailo”. Con estas palabras, dejó en claro que el arte y la danza son un medio indispensable para conectarse consigo misma y con sus emociones más profundas.
Asimismo, agregó que hay ciertas dimensiones de su mundo que solo logra experimentar plenamente a través de su expresión artística, y que la intensidad del baile le permite vivir esas sensaciones de manera auténtica y única.
Peña también aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante los días complicados: “Gracias por los mensajes de apoyo estos días. Hace unos años, aprendí que aquello a lo que uno le pone el foco se acrecenta y no puedo permitirme correr el foco del presente que tanto trabajo me llevó construir y con el que tan contenta estoy”, afirmó.
Con esto, reafirmó su postura de seguir adelante, enfocándose en lo que la hace feliz y fortalecida, dejando atrás la polémica mediática que la vinculó con Franzoni. Su mensaje combina gratitud, conciencia y la invitación a otros a no perder de vista aquello que les da fuerza y propósito en momentos difíciles.
