Morrissey canceló shows por amenazas de muerte: su mensaje en redes sociales

El incidente se suma a un contexto más amplio de tensión en torno al músico, que ha denunciado obstáculos en la distribución de su último álbum, Bonfire of Teenagers, debido a la sensibilidad de sus temas. Morrissey, conocido por no esquivar la controversia, sostiene que la música debe ser un espacio de libertad para cuestionar y reflexionar, y que los artistas no deberían ser censurados por expresar sus opiniones, piensen lo que piensen.

Se espera que los próximos shows de su gira se mantengan siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, mientras se investiga la amenaza. Las entradas para los conciertos cancelados serán reintegradas en su totalidad, según lo informado en el comunicado oficial de Morrissey.