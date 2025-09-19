Morrissey canceló shows por amenazas de muerte: su mensaje en redes sociales
El cantante anunció oficialmente en Instagram la suspensión de sus conciertos en Connecticut y Boston. “Por seguridad de todos, los shows quedan cancelados”, aseguró.
Morrissey comunicó a través de su cuenta oficial de Instagram que sus próximas presentaciones quedan suspendidas, luego de recibir amenazas de muerte que ponían en riesgo su seguridad y la de su equipo.
En la publicación, el artista escribió: “Por abundancia de precaución, y para la seguridad tanto del artista como de la banda, los próximos shows en Foxwoods Resort Casino, Connecticut, y en el MGM Music Hall at Fenway, Boston, quedan cancelados. Las entradas serán reembolsadas en su totalidad”.
La decisión se da después de que se detectara una amenaza concreta hacia Morrissey en Ottawa, Canadá, que derivó en la intervención de las autoridades locales. El cantante dejó en claro que la suspensión es temporal y motivada únicamente por “la seguridad de todos”, para no poner en riesgo ni a su banda ni al público.
Los medios especializados habían adelantado la medida citando al equipo de Morrissey, pero la confirmación ahora proviene directamente del propio cantante, quien enfatizó que la cancelación se realiza “por abundancia de precaución”.
El incidente se suma a un contexto más amplio de tensión en torno al músico, que ha denunciado obstáculos en la distribución de su último álbum, Bonfire of Teenagers, debido a la sensibilidad de sus temas. Morrissey, conocido por no esquivar la controversia, sostiene que la música debe ser un espacio de libertad para cuestionar y reflexionar, y que los artistas no deberían ser censurados por expresar sus opiniones, piensen lo que piensen.
Se espera que los próximos shows de su gira se mantengan siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, mientras se investiga la amenaza. Las entradas para los conciertos cancelados serán reintegradas en su totalidad, según lo informado en el comunicado oficial de Morrissey.
