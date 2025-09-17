Flor Jazmín Peña anunció que llevará a la Justicia a Agustín Franzoni: el motivo



Segundos más tarde, la influencer destacó: "Y yo no se que tan chiste es porque hasta lo siento como una amenaza porque está diciendo al aire que tiene video íntimos míos para poder hacer con ellos lo que quiera".

"De todas las cosas que él ha dicho, es la primera vez que hablo así porque me siento completamente vulnerada y roza cualquier tipo de límites lo que está exponiendo", agregó.

Luego, Flor confirmó que elevará el caso a Tribunales: "No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia. No me va a quedar otra opción pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado".

Po"Yo hasta ayer hablaba bien de él porque entendí que lo que él decía tenía que ver más con un enojo y un dolor pero ya pasaron dos años, y tampoco es que le fui infiel. Nosotros siempre mantuvimos mucha honestidad....pero se ve que cambió por esto también estoy tan shockeada", explicó.

Por último, Flor Jazmín aseveró: "Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados confiando en que no va a hacer nada con eso, vos me entendes. Por eso, esta vez siento que cruzó una línea y realmente no lo puedo creer".

El descargo de Agustín Franzoni tras confesar que guarda videos íntimos de Flor Jazmín Peña

Agustín Franzoni quedó envuelto en un hecho repudiable tras reconocer que conservaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña, de la época en que ambos mantenían una relación.

El comentario se dio durante un juego en el stream de Rumis, donde Franzoni, recientemente mencionado como posible tercero en discordia en la relación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, se excedió con sus palabras. Al día siguiente intentó dar explicaciones, pero lo dicho ya había generado repercusión y, como suele decirse, las primeras declaraciones son las que más pesan.

"Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Tengo que borrar los videitos que tengo? ¿Cómo se van a borrar? En un par de días salen fortuna", lanzó el influencer en un primer momento, mientras sus compañeros seguían con el juego propuesto. El material fue rápidamente repudiado en SQP (América TV), ciclo en el que mostraron lo sucedido.

Un día más tarde, Franzoni aclaró que todo se trató de una broma: "Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy; de hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma".

Finalmente, cerró su descargo con un pedido de comprensión: "Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire".