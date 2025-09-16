El descargo de Agustín Franzoni tras sus repudiables dichos sobre vídeos íntimos con Flor Jazmín Peña

El polémico descargo de Agustín Franzoni

Después de tanta repercusión por sus polémicos dichos, Agustín Franzoni salió al aire en su programa de streaming e hizo un descargo para aclarar todo lo que sucedió, aunque la gente no le creyó y siguió dejando duros comentarios.

"Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy; de hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma", comenzó diciendo.

"Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire", concluyó su descargo.