Flor de la V se quejó por el incumplimiento de la ley de cupo laboral trans

flor de la v

“Siento que este retroceso va con lo que sucede en el cambio cultural, que en realidad para mí viene lento. Tenemos que calcular que el matrimonio igualitario tiene 15 años, después tenemos la ley de Identidad de Género, la ley de Cupo Laboral Trans, y la verdad es que a pesar de todo eso, mucha gente te dice 'ay, hablan ahora', y no, yo hablo hace un montón de tiempo”, explicó.

Además, explicó que la Ley Antidiscriminación “que es una ley de 1988 y que no contempla la discriminación por orientación sexual” y sobre su rol del INADI dijo: “No podía hacer mucho más porque no contaba con herramientas. Te podía citar, podía citar a la otra persona y explicarle que estaba violentando a una comunidad. El INADI no tenía herramientas porque la ley no contemplaba la discriminación por identidad de género, entonces era difícil articular”.

flor de la v ley cupo laboral

Sobre el cupo laboral trans al aclarar que “la gente se piensa que las travestis quieren estar en la calle y prostituirse porque les gusta, porque lo disfrutan, y se prostituyen en realidad porque no tiene otra posibilidad de trabajo, eso es lo que nadie piensa”.

Sobre el rol del Estado dijo “cuando está presente y articula políticas públicas para que otras personas que no tiene posibilidad de salir, de sobrevivir, que no sea la prostitución, de vender su cuerpo y exponerse a todo tipo de violencia y enfermedades”.

En contraposición, criticó el actual rol del gobierno de Milei: “Echaron a más de 200 chicas que habían ingresado al Estado por el cupo laboral trans, entonces no contemplar eso, no tener sensibilidad ante un colectivo que tiene un promedio de vida de 35, 40 años, la verdad que es vergonzoso”.