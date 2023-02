Flor Moyano con Jorge Rial: "Lo sucedido es una herida abierta"

“Fue un día muy difícil, fue una mañana de revivir y de remover un montón de cosas que no son fáciles de contar. Me pone en una situación de constante incomodidad el hecho de tener que contar lo sucedido, hoy lo tengo a flor de piel, es como una herida abierta que cuesta. Todos estos días fueron muy difíciles, desde que se supo de la denuncia, para mí y para mi familia. Todos los que me quieren se terminaron enterando los detalles cuando vieron la denuncia al aire, hay cosas que son difíciles de contar y yo hago lo que puedo con esta situación”, aseveró.