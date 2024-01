La incómoda reacción de Mati Napp por la pelea de Flor Vigna y Noelia Marzol

Mati Napp fue mencionado en la pelea entre Flor Vigna y Noelia Marzol

napp

“Y ahí él me responde ´Juan, no estoy enterado de nada, estuve en España en estos días´ yo no le creo nada a Mati Napp cuando me dice esto porque hoy todos los famosos y todas las personas en general se enteran de todo rápidamente”, agregó Etchegoyen que luego fue lapidario contra el coreógrafo.

El periodista aseguró que: “Me llama la atención esta respuesta de Mati Napp diciéndome que no está al tanto de nada porque después yo le cuento lo que pasó y no me respondió más. Un tanto incómoda y tensionada la contestación”, dijo al respecto el comunicador.

“Él tiene todo el derecho de no hablar obviamente pero no entendí por qué me mintió cuando sabe perfectamente lo que está pasando”, concluyó.