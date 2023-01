"Lotería": el nuevo tema de Flor Vigna dedicado a un ex

Además, contó que "esa crisis" se volvió su "mayor lotería", ya que empezó a priorizarse a sí misma y "crear el sueño" que siempre tuvo "desde abajo de todo".

En redes sociales, Vigna relató el trasfondo de su nuevo lanzamiento: "Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño. A los 19 años gané mi primera beca en LA academia de danza, actuación y canto, y a los 20 entré a Combate y no paré de trabajar hasta lograr todo lo que quería".

Finalmente, en su cuenta personal de Twitter, la artista anunció este miércoles por la noche que ya había salido el tema compuesto para el hombre que la engañó, a fin de "agradecerle todo lo que vino después".

"Hoy sigo luchándola y cuando estoy débil me acuerdo de la Florcita de 18 años que también pudo, como vos y yo también, vamos a poder con lo que hoy tengamos delante", cerró la compositora.

La canción es rítmica, pegadiza y hecha para bailar: una verdadera fusión entre el pop y la cumbia, que seguramente sonará en muchos locales bailables y en los reproductores musicales de los autos, a todo lo que da.

Porque, a fin de cuentas, muchos y muchas van a sentirse identificados con "Lotería".

El tema que le escribí al BOLUDO que me cago pa agradecerle todo lo bueno que vino dsp ♥#Loteria https://t.co/gADE1AWw2U — Florcita (@flor_vigna) January 19, 2023