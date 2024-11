Flow estrenó "Un león en el bosque" y Julieta Cardinali, Federico D'Elia y Lucio Elie la presentaron en exclusiva

De eso, justamente, y de cómo fue crear esta producción, filmada íntegramente en Pinamar, entre el bosque y el mar, hablaron los protagonistas en exclusiva con minutouno.com. Federico D´Elia, Lucio Ellie y Julieta Cardinali tuvieron una charla profunda con este sitio en la que no solamente contaron cómo fue desarrollar a una familia sin serlo, sino también desarrollar a una familia en base a una condición. A su vez, el intérprete del protagonista, también contó cómo fue trabajar con dos personalidades de renombre como D´Elia y Cardinali en medio de su primer papel que tiene tanto por desarrollar.

La entrevista completa con Julieta Cardinali, Lucio Ellie y Federico D´Elia

Dueños de una simpatía avasallante, pero con mucho respeto por el trabajo que realizaron y la responsabilidad que conlleva, los actores comenzaron contando cómo fue su vínculo con el autismo y si conocían del mismo, también haciendo referencia a cómo construyeron la relación familiar en base al autismo. Fue, en ese aspecto, que Julieta Cardinali contó: "Yo, en mi caso conocía, sí. Tengo amigas con hijos con autismo. A mi me pasó, cuando leía los guiones, que me pareció que estaba muy bien contado el tema".

Luego de esto, agregó: "Fue después de esto que me contaron que era un tema personal de quien lo escribió, que estuvo totalmente chequeado y avalado por gente que trabaja con gente con autismo. Por eso a mi me impactó después porque dije: ´claro, no le sobra ni le falta nada a los libros´". Además, también explicó: "Cuando vi y leí a esta familia, me pareció de una gran sensibilidad cómo estaba contado todo. No solamente el tema que estamos visibilizando, que es el tema del autismo que tiene León, sino también qué pasa con esta madre, con este padre, con este hijo más grande, este hermano mayor. Me parece que es una serie muy hermosa de ver. A mi, por ejemplo, me generó mucha empatía cuando la leí, con cada uno de los personajes".

En tanto, Federico D´Elia mencionó: "Yo no conocía. Sí, obviamente tengo gente, amigos, muy amigos. Pero nunca me metí y profundicé demasiado en el tema. Acá, de alguna manera, estuve en contacto con eso durante varios días seguidos y, para mí, una de las cosas buenas que tiene el programa, entre tantas, es que hay algo de eso que está muy bien. No se regodea con el autismo, no se regodea, sino que te va contando, te va llevando de la mano durante ocho capítulos y vas viendo qué va pasando. No es que te van bajando una línea".

A partir de esto, entre todos hicimos un análisis en el que, luego, Lucio Ellie desarrolló cómo fue entrar en este mundo. "Para mí fue genial. Es mi primera serie y el principio de lo que, capaz, puede ser un futuro. Pero, para mí fue algo muy difícil porque este tema que se habla en la serie es difícil de contarlo, de expresarlo, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible con todos los actores y, para mí, se hizo lo mejor que se pudo. ¡Y se hizo!".

"Estoy contento con el resultado, pero no vi nada, solamente vi el tráiler. Pero estoy muy contento de todo porque es la primera serie y con un papel muy importante", explicó la joven estrella. Además, entre risas y emoción, contó que fue emocionante trabajar con dos actores como Cardinali y D´Elia. En tanto, quienes interpretan a los padres del joven, también desarrollaron cómo fue trabajar con alguien que recién comienza en la industria y mucho más. No te pierdas la entrevista completa y en exclusiva con minutouno.com llena de aprendizaje, risas y emociones.