Florencia Peña defendió a los jugadores de River y apuntó contra la hinchada

Fuerte respuesta ante las agresiones en las redes sociales

El descargo inicial generó una gran cantidad de interacciones y una repudiable ola de comentarios misóginos. Lejos de quedarse callada, Peña redobló la apuesta con un segundo mensaje letal: "Debatan con altura machitos. Primero lean lo que puse. Y después intenten armar una oración sin que contenga la palabra pija o petera".

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Finalmente, reafirmó su derecho a opinar como fanática incondicional y cuestionó el grado de intolerancia que se vive en las tribunas. "Voy a la cancha desde hace mucho tiempo y la hinchada siempre fue una cosa hermosa. Pero claro, las cosas salían bien. Desde hace un tiempo algunos se pusieron muy violentos", cerró la actriz, recordando que hace tan solo dos partidos parte del estadio pedía la salida de Juan Fernando Quintero.