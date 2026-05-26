Florencia Peña defendió a los jugadores de River y apuntó contra la hinchada
Tras la dolorosa derrota, Florencia Peña publicó un fuerte descargo para respaldar a los jugadores de River y cuestionó la actitud de los simpatizantes.
Luego de una la derrota en la final contra Belgrano que sacudió al mundo millonario, la actriz Florencia Peña decidió utilizar sus redes sociales para expresar su postura. Con un contundente mensaje, defendió la entrega de los jugadores de River y apuntó sin filtros contra la hinchada por los constantes silbidos hacia los ídolos.
El análisis de Florencia Peña y el mensaje para el mundo River
A través de su cuenta de X, la actriz se mostró sumamente crítica con el comportamiento del público en el estadio y en el plano virtual. "¿Se merecía esta hinchada que River salga campeón? Una hinchada mezquina silbando ídolos y pidiendo que se vayan todos", cuestionó con firmeza, asegurando que el penal errado golpeó emocionalmente a un plantel que dejó todo.
Peña invitó a los fanáticos a hacer una autocrítica y valorar la realidad institucional: "Hace tres técnicos que la hinchada quiere cambios. River puede tener aciertos y desaciertos, pero basta con levantar un poco la cabeza y ver cuál es la realidad de otros clubes para bajar un cambio", reflexionó, recordando además que el actual DT, Eduardo "Chacho" Coudet, asumió sin pretemporada y que incluso Marcelo Gallardo atravesó momentos adversos.
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Fuerte respuesta ante las agresiones en las redes sociales
El descargo inicial generó una gran cantidad de interacciones y una repudiable ola de comentarios misóginos. Lejos de quedarse callada, Peña redobló la apuesta con un segundo mensaje letal: "Debatan con altura machitos. Primero lean lo que puse. Y después intenten armar una oración sin que contenga la palabra pija o petera".
Finalmente, reafirmó su derecho a opinar como fanática incondicional y cuestionó el grado de intolerancia que se vive en las tribunas. "Voy a la cancha desde hace mucho tiempo y la hinchada siempre fue una cosa hermosa. Pero claro, las cosas salían bien. Desde hace un tiempo algunos se pusieron muy violentos", cerró la actriz, recordando que hace tan solo dos partidos parte del estadio pedía la salida de Juan Fernando Quintero.
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