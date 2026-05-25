La nueva eliminación que sacude Gran Hermano: quién dejó la casa este lunes.

Una compra semanal deficiente: el detonante de la salida de Gran Hermano

La eliminación de Eduardo no sorprendió a los analistas del juego, ya que venía de atravesar su semana más complicada desde el inicio del ciclo. Los roces de convivencia se habían multiplicado a raíz de su gestión como encargado de la compra semanal en el supermercado, una de las tareas más sensibles dentro del encierro.

La escasez y los errores en la elección de los víveres desataron fuertes reclamos de parte de sus compañeros, quienes sufrieron las consecuencias del desabastecimiento. El clima se volvió tan hostil que Eduardo llegó a recibir duras acusaciones de haber "jugado con la comida" de toda la casa, una etiqueta sumamente negativa dentro del formato de Gran Hermano que el público soberano no dejó pasar a la hora de votar.