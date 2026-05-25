La nueva eliminación que sacude Gran Hermano: quién dejó la casa este lunes
El reality de Telefe tuvo este lunes una nueva gala de eliminación a la que no le faltó ni tensiones ni sorpresas.
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó fuera de juego a uno de los participantes que más controversia había generado en los últimos días. Por decisión del público, Eduardo se convirtió en el nuevo eliminado de la casa más famosa del país.
Si bien las encuestas lo tenían a Eduardo como el gran candidato a dejar la casa más famosa del país, finalmente perdió el mano a mano final en una placa que terminó por pasarle factura por la convivencia.
La noche comenzó con tres participantes en la cuerda floja, pero la tensión inicial se disipó rápidamente para uno de ellos. Juani Car, quien también estaba nominado, fue el primer salvado de la velada gracias al voto telefónico del público, que le otorgó el porcentaje más bajo de la placa y le permitió desarmar las valijas para continuar al menos una semana más en competencia.
De esta manera, la definición quedó reducida a un duelo directo entre Eduardo y Cinzia. Tras los minutos de máxima expectativa que caracterizan al formato, Santiago del Moro ingresó por última vez a la pantalla del televisor central para anunciar que Eduardo debía abandonar el juego de manera inmediata.
Una compra semanal deficiente: el detonante de la salida de Gran Hermano
La eliminación de Eduardo no sorprendió a los analistas del juego, ya que venía de atravesar su semana más complicada desde el inicio del ciclo. Los roces de convivencia se habían multiplicado a raíz de su gestión como encargado de la compra semanal en el supermercado, una de las tareas más sensibles dentro del encierro.
La escasez y los errores en la elección de los víveres desataron fuertes reclamos de parte de sus compañeros, quienes sufrieron las consecuencias del desabastecimiento. El clima se volvió tan hostil que Eduardo llegó a recibir duras acusaciones de haber "jugado con la comida" de toda la casa, una etiqueta sumamente negativa dentro del formato de Gran Hermano que el público soberano no dejó pasar a la hora de votar.
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