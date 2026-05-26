Furia en Gran Hermano: el duro descargo de Lola contra Titi
Tras ser expulsada de Gran Hermano por filtrar información, Lola estalló en las redes sociales y apuntó sin piedad contra sus excompañeros y amigos.
A menos de una semana de su reingreso al famoso reality, Lola fue expulsada de Gran Hermano por dar información del afuera. Tras abandonar la casa más famosa del país, la exparticipante utilizó sus redes sociales para compartir su total indignación y lanzar fuertes críticas contra sus propios compañeros de convivencia.
El enojo con la producción de Gran Hermano y la traición de Titi
En un picante descargo virtual, la mediática aseguró estar "shockeada" por la situación y reconoció tener "una mezcla de sentimientos terribles". Si bien aprovechó el espacio para agradecer a los fanáticos que votaron por su repechaje, no tardó en cuestionar los motivos de su sanción: "No termino de entender por qué me expulsaron porque realmente no hablé del afuera".
En ese sentido, apuntó contra un supuesto trato diferencial de la producción. "No dije mucho más de lo que habló Brian Sarmiento, o de lo que habló Andrea del Boca y Yipio. Definitivamente, querían que me vaya yo. Brian tiró explícitamente lo de Nazareno y yo solamente di un consejo", reclamó. Cabe recordar que, producto de este mismo conflicto, su compañero Manuel Ibero fue enviado directamente a la placa de nominados por fomentar dicha charla.
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Pero la polémica no terminó allí. La exjugadora liquidó sorpresivamente a Titi, quien había sido su gran aliada y confidente durante la primera etapa de la competencia. "Titi, te quiero, pero sos una garca", disparó sin ningún tipo de filtro frente a la cámara.
"Se la pasó hablando todo el tiempo de que yo daba información, de que no confiaba en mí. Realmente, nefasto", detalló sobre los motivos de su distanciamiento. Finalmente, aclaró que prefirió alejarse del grupo donde había "malas vibras" y destacó que lo único positivo de sus últimos días de encierro fue haberse reído mucho junto a Luana Fernández y Cinzia.
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