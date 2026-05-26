Furia en Gran Hermano: el duro descargo de Lola contra Titi

Pero la polémica no terminó allí. La exjugadora liquidó sorpresivamente a Titi, quien había sido su gran aliada y confidente durante la primera etapa de la competencia. "Titi, te quiero, pero sos una garca", disparó sin ningún tipo de filtro frente a la cámara.

"Se la pasó hablando todo el tiempo de que yo daba información, de que no confiaba en mí. Realmente, nefasto", detalló sobre los motivos de su distanciamiento. Finalmente, aclaró que prefirió alejarse del grupo donde había "malas vibras" y destacó que lo único positivo de sus últimos días de encierro fue haberse reído mucho junto a Luana Fernández y Cinzia.