FMK y Maxi Espíndola unen sus voces en "La Rumbita", una colaboración soñada

Por su parte, Maxi Espíndola atraviesa un gran momento profesional tras iniciar su carrera como solista. En los últimos meses lanzó canciones como "Acelerao", "Morning" y "Estrella fugaz", además de agotar dos funciones en Niceto Club y preparar una tercera presentación con entradas completamente vendidas.

Después de permanecer guardada durante dos años, "La Rumbita" finalmente encontró el escenario perfecto para salir al encuentro del público. Con este lanzamiento, FMK no solo recupera una canción muy especial para su historia artística, sino que también inaugura una nueva etapa creativa en la que apuesta por mostrar su costado más personal como autor e intérprete.