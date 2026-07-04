FMK y Maxi Espíndola unen sus voces en "La Rumbita", una colaboración soñada
La canción nació hace dos años, esperó el momento indicado para salir y ahora inaugura una nueva etapa artística centrada en las historias y las emociones.
FMK continúa ampliando su universo musical con el lanzamiento de "La Rumbita", un sencillo que combina el espíritu romántico y festivo de la rumba con una producción contemporánea. La canción, que finalmente llegó a las plataformas digitales, tiene una historia particular: fue creada hace aproximadamente dos años junto al productor Benja LB, pero recién ahora encontró el momento indicado para ver la luz.
Desde sus primeras maquetas, el tema se convirtió en uno de los favoritos del entorno más cercano del artista. Sin embargo, FMK sintió que todavía no era el momento adecuado para publicarlo y decidió conservarlo hasta encontrar el contexto ideal para presentarlo al público.
Ese impulso definitivo apareció de manera inesperada durante una reunión entre amigos. En medio de un asado, música y charlas informales, surgió la posibilidad de sumar a Maxi Espíndola al proyecto. La idea se concretó rápidamente y terminó dándole una nueva identidad a una canción que llevaba mucho tiempo esperando su oportunidad.
Una nueva etapa para FMK y el gran presente de Maxi Espíndola
Con la incorporación de Maxi Espíndola, "La Rumbita" adquirió una nueva dimensión gracias a la combinación de ambas voces y a la química que lograron construir en el estudio. El resultado es una propuesta que mezcla sonidos actuales con la esencia de la rumba, convirtiéndose en una de las piezas centrales de "Otra Vez Escribiéndote", el nuevo formato audiovisual de FMK.
El proyecto busca mostrar una faceta más íntima del artista, poniendo el foco en su trabajo como compositor y en el valor de las historias detrás de cada canción. Las sesiones fueron registradas con banda en vivo y una puesta minimalista que privilegia la interpretación y la conexión entre los músicos, dejando a las letras y las emociones como protagonistas.
Por su parte, Maxi Espíndola atraviesa un gran momento profesional tras iniciar su carrera como solista. En los últimos meses lanzó canciones como "Acelerao", "Morning" y "Estrella fugaz", además de agotar dos funciones en Niceto Club y preparar una tercera presentación con entradas completamente vendidas.
Después de permanecer guardada durante dos años, "La Rumbita" finalmente encontró el escenario perfecto para salir al encuentro del público. Con este lanzamiento, FMK no solo recupera una canción muy especial para su historia artística, sino que también inaugura una nueva etapa creativa en la que apuesta por mostrar su costado más personal como autor e intérprete.
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