Concert Week se extiende hasta el 21 de agosto: qué shows tienen descuentos y cuotas sin interés
DF Entertainment extendió la promoción para los amantes de la música y los shows en vivo. Hay descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés para recitales.
La Concert Week de DF Entertainment se extendió y los fanáticos de la música tendrán algunos días más para aprovechar beneficios exclusivos en entradas para distintos shows que llegarán a la Argentina.
La promoción, que reúne descuentos y alternativas de financiación para algunos de los principales recitales y festivales, continuará vigente hasta el viernes 21 de agosto.
Entre las propuestas se destacan descuentos de hasta el 40%, además de distintas opciones de cuotas sin interés con tarjetas de determinados bancos.
Todos los beneficios de la Concert Week
Uno de los principales beneficios es el que ofrece Rush, que cuenta con un 40% de descuento en todos los tickets disponibles, además de la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Amex.
También se puede aprovechar la promoción para Stray Kids, con 30% de descuento en sectores seleccionados y 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa.
En el caso de Louis Tomlinson, la promoción contempla un 30% de descuento en sectores seleccionados, mientras que Black Eyed Peas ofrece 20% de descuento en sectores seleccionados y la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa.
La promoción también alcanza al Lollapalooza Argentina, uno de los eventos musicales más importantes del país. Durante la extensión de la Concert Week se puede acceder a un bono 3 Day Pass con 20% de descuento, acompañado por la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa.
Qué otros shows tienen cuotas sin interés
La Concert Week no solamente contempla descuentos. Algunos de los shows incluidos mantienen beneficios especiales de financiación.
Maroon 5 ofrece 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro y Visa, mientras que 5 Seconds of Summer (5SOS) cuenta con 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa. Por su parte, quienes quieran ver a Hayley Williams también pueden aprovechar 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa.
De esta manera, la extensión permite acceder a beneficios diferentes según cada espectáculo: en algunos casos se trata de descuentos directos sobre el precio de las entradas y en otros de financiación en cuotas sin interés.
Hasta cuándo dura la Concert Week
La promoción estará vigente hasta el viernes 21 de agosto, por lo que los interesados tendrán unos días más para aprovechar los beneficios anunciados por DF Entertainment.
Las condiciones varían según cada show y, en el caso de los descuentos para sectores seleccionados, la promoción se aplica únicamente a las ubicaciones alcanzadas por el beneficio.
Con descuentos de hasta el 40%, como el que ofrece Rush, y alternativas de financiación para otros grandes recitales, la extensión de la Concert Week se presenta como una nueva oportunidad para comprar entradas para algunos de los shows más esperados de los próximos meses.
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