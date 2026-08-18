Concert Week se extiende hasta el 21 de agosto: qué shows tienen descuentos y cuotas sin interés

En el caso de Louis Tomlinson, la promoción contempla un 30% de descuento en sectores seleccionados, mientras que Black Eyed Peas ofrece 20% de descuento en sectores seleccionados y la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa.

La promoción también alcanza al Lollapalooza Argentina, uno de los eventos musicales más importantes del país. Durante la extensión de la Concert Week se puede acceder a un bono 3 Day Pass con 20% de descuento, acompañado por la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa.

Qué otros shows tienen cuotas sin interés

La Concert Week no solamente contempla descuentos. Algunos de los shows incluidos mantienen beneficios especiales de financiación.

Maroon 5 ofrece 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro y Visa, mientras que 5 Seconds of Summer (5SOS) cuenta con 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa. Por su parte, quienes quieran ver a Hayley Williams también pueden aprovechar 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa.

De esta manera, la extensión permite acceder a beneficios diferentes según cada espectáculo: en algunos casos se trata de descuentos directos sobre el precio de las entradas y en otros de financiación en cuotas sin interés.

Hasta cuándo dura la Concert Week

La promoción estará vigente hasta el viernes 21 de agosto, por lo que los interesados tendrán unos días más para aprovechar los beneficios anunciados por DF Entertainment.

Las condiciones varían según cada show y, en el caso de los descuentos para sectores seleccionados, la promoción se aplica únicamente a las ubicaciones alcanzadas por el beneficio.

Con descuentos de hasta el 40%, como el que ofrece Rush, y alternativas de financiación para otros grandes recitales, la extensión de la Concert Week se presenta como una nueva oportunidad para comprar entradas para algunos de los shows más esperados de los próximos meses.