"Yo, Narciso" arrasa: cuántas entradas vendió la película de Adrián Suar y Natalia Oreiro

La película de Adrián Suar y Natalia Oreiro

“Yo, Narciso” representa el reencuentro de Adrián Suar y Natalia Oreiro después de más de una década de su recordada dupla en “Solamente vos”. En esta oportunidad, ambos trasladaron su química a la pantalla grande. Suar dirige, protagoniza y produce la película, además de haber participado del guion junto a Pablo Solarz.

La historia gira alrededor de Rocío Flores, una profesora universitaria de Sociología interpretada por Oreiro, que se encuentra investigando el narcisismo moderno para escribir un libro. En medio de su trabajo académico, Rocío decide estudiar de cerca a Máximo Rey, un exitoso y egocéntrico cirujano plástico interpretado por Suar.

Para acercarse a él, la protagonista se hace pasar por una paciente interesada en realizarse un retoque estético. Sin embargo, lo que comienza como una investigación empieza a complicarse cuando el vínculo entre ambos deja de ser estrictamente profesional. El elenco se completa con figuras como Moria Casán, Julieta Zylberberg, Eleonora Wexler, Sofía Morandi, Mariano Saborido y Andy Chango.

Así es Yo, Narciso

Un éxito local en un contexto particular

El desempeño de “Yo, Narciso” adquiere especial relevancia al compararlo con la taquilla de otras producciones nacionales recientes. En los últimos años fueron relativamente pocas las películas argentinas que consiguieron transformarse en grandes fenómenos comerciales y alcanzar cifras importantes de espectadores.

Uno de los antecedentes más cercanos es “Mazel Tov”, también protagonizada por Adrián Suar, que durante 2025 se acercó a las 370.000 entradas vendidas.

“Yo, Narciso” todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar esa cifra, pero su arranque ya la ubica entre las producciones nacionales más exitosas de los últimos tiempos.

Además, el buen desempeño resulta especialmente significativo en un mercado cinematográfico dominado por las grandes producciones internacionales, que suelen ocupar buena parte de las salas y concentrar a los principales públicos.

El éxito de “Yo, Narciso” se produce mientras el cine argentino atraviesa un escenario complejo, con una menor cantidad de producciones y una fuerte discusión alrededor del financiamiento de la actividad.

Durante los últimos años fueron pocos los títulos nacionales que lograron convertirse en grandes éxitos de taquilla. La película de Adrián Suar y Natalia Oreiro se suma ahora a ese reducido grupo, con un comienzo que superó las expectativas y consiguió atraer a más de 200.000 espectadores en apenas cinco días.

Al mismo tiempo, la industria cinematográfica argentina atraviesa un fuerte proceso de reducción del financiamiento público. Según un informe de Chequeado, el fomento a la producción cinematográfica cayó 81,8% en 2025 respecto de 2023, en el marco de las políticas implementadas durante la gestión de Javier Milei.

Así, mientras “Yo, Narciso” consigue instalarse como uno de los grandes éxitos locales de los últimos años, el cine argentino enfrenta al mismo tiempo un escenario de menor financiamiento estatal.