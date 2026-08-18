Benjamín Vicuña le respondió a Mauro Icardi tras su hiriente posteo: "Ridículo"
Luego de que el futbolista criticara su rol como padre, Vicuña intentó esquivar la situación, aunque calificó de "ridículo" el planteo del novio de su expareja.
Una nueva guerra terminó por explotar y, esta vez, tiene como protagonistas a Benjamín Vicuña y Mauro Icardi. Hace algún tiempo enfrentados por el conflicto entre el galán chileno y la China Suárez -actual pareja del futbolista-, ahora ambos parecen haberse declarado la guerra.
Todo comenzó cuando Vicuña participó de "PH, Podemos Hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff que se emite por la pantalla de Telefe. Allí, el actor calificó de "injusto" el hecho de tener a sus hijos tan lejos y se refirió a la situación con su expareja, lo que desató la bronca y un hiriente posteo por parte de Icardi.
"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos", lanzó el futbolista. Y sumó: "Hace casi 80 días que estamos en Argentina y solo se pudo estar presente unos 15 o 20 días. Después, frente a cámara, el discurso es otro".
La feroz respuesta de Benjamín Vicuña a Mauro Icardi: "Ridículo"
Esquivo y sin querer profundizar la polémica, el actor chileno intentó evadir las cámaras de Intrusos (América TV), aunque sin éxito. Ante la obligación de responder, atinó a decir: "No voy a hablar. La vida es esto, las responsabilidades, el colegio, traer... perdón", dijo Vicuña, visiblemente afectado.
Y sumó: "No voy a hablar, no voy a seguir alimentando esto, nunca lo hice, no me interesa, andá a preguntarle a otra persona. Yo no tengo nada que ver, estoy llevando a mis hijos al colegio, trabajo, voy al teatro, vivo en el Centro, entonces, te pido por favor... no se puede".
Al ser consultado sobre la frase de Icardi respecto de que el galán chileno sólo vio 15 días de 80 a sus hijos, respondió: "Eso es absolutamente ridículo".
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