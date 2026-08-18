Benjamín Vicuña le respondió a Mauro Icardi tras su hiriente posteo: "Ridículo".

"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos", lanzó el futbolista. Y sumó: "Hace casi 80 días que estamos en Argentina y solo se pudo estar presente unos 15 o 20 días. Después, frente a cámara, el discurso es otro".