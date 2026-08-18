Guido Kaczka anticipó la gran final de "Es mi sueño": todos los detalles

Pero la noche tendrá además una instancia especial pensando en lo que viene. El conductor adelantó: "El jurado, esta vez, va a elegir a tres de esos ocho finalistas para que participen de la segunda temporada".

La próxima edición tendrá una dinámica diferente, ya que, según explicó Guido, "los participantes buscan armar un dúo con un famoso".

Quiénes son los ocho finalistas

Los últimos lugares de la competencia quedaron definidos durante la emisión del lunes 17 de agosto. Diego Detona, Emilio Zapata, Margarita Ponce y Tomás Cochello se sumaron a los cuatro participantes que ya habían asegurado su lugar: Ailén Peralta, Alan Birman, Dana Gómez y Julián Navarro.

De esta manera, los ocho competirán por el millonario premio en una noche que tendrá al público como protagonista de la decisión.

Por qué Guido Kaczka eligió el Teatro Ópera

Uno de los aspectos más llamativos de esta final será el escenario. Por primera vez, el programa cerrará su temporada desde el Teatro Ópera, una idea que surgió del propio conductor.

Guido explicó el motivo detrás de esta elección: "Me llamaba la atención que los programas de tele no terminaran en un teatro, yo quería eso".

La propuesta permitirá que la gran definición tenga una puesta diferente a la de las emisiones habituales y que la competencia de canto cierre su primera temporada con un espectáculo en vivo.

Los famosos que serán parte de la segunda temporada de “Es mi sueño”

Mientras se prepara la definición, El Trece ya confirmó cómo será la segunda temporada de “Es mi sueño”, que tendrá una particularidad: estará protagonizada por figuras conocidas.

El canal presentó un adelanto en sus redes sociales y dio a conocer la lista de famosos que se enfrentarán al jurado. Entre ellos aparecen Guillermo Andino, Maju Lozano, Natalia Pastorutti, Jonás Gutiérrez, Dante Ortega, Viviana Saccone, Leticia Brédice, Miguel Ángel Rodríguez, Antonio Occhiato, Barbie Simons, Lionel Ferro, Emilia Attias, Iván Ramírez, Bambino Pons, Lizard, Gastón Angrisani y Pipino Cuevas.

"¡Ahora los famosos se animan a cantar! #EsMiSueño 2° Temporada", escribieron desde El Trece al anunciar la nueva etapa del programa.

La segunda temporada tendrá su estreno este miércoles 19 de agosto a las 21:00, apenas un día después de que se conozca al gran ganador de la primera edición.