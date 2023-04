Fran Mariano, víctima de Aníbal Lotocki: "Me usó como si fuera Frankenstein"

“En la biopsia que me hice salió que me puso aceite de motocicletas. Yo me comí un sándwich y una gaseosa media hora antes, cuando en cualquier lugar te piden ayuno”, manifestó. “¿Dónde operaba?”, le preguntó Josefina Pouso y Fran Mariano contestó: “En una casona antigua, no era una clínica, las camas que habían eran de hierro”.

Fran Mariano víctima de Aníbal