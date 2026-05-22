Gran Hermano: cómo quedó la primera placa de nominados tras el repechaje
La casa de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra revolucionada con las nuevas incorporaciones y ya se armó la primera placa.
La decimotercera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó en evidencia que la convivencia entró en su etapa más despiadada. Con el confesionario habilitado exclusivamente para los participantes "originales", las estrategias se volvieron letales y seis jugadores quedaron en la placa definitiva tras una votación cruzada que sorprendió a todos.
Sabiendo de antemano que la producción implementaría una placa de voto negativo, los participantes más antiguos de la casa decidieron dejar de lado las afinidades y patear el tablero.
Sin titubeos, varios de ellos se nominaron entre sí con el único objetivo de desgastar la convivencia y mandar al teléfono a los perfiles más fuertes del juego, desatando una verdadera guerra interna.
Por su parte, Titi Tcherkaski miró toda la gala con absoluta tranquilidad gracias a su rol de líder de la semana, un beneficio que le otorgó inmunidad total en un momento clave donde nadie tenía su lugar asegurado.
Los seis nominados de la semana en Gran Hermano Generación Dorada
Tras el recuento final de los votos en el confesionario, Santiago del Moro ingresó a la casa para comunicarle a los chicos quiénes quedaron en placa. Los nominados que quedaron a merced de la decisión del público son:
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Matías Hanssen
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Eduardo Carrera
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Mariela Prieto
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Cinzia Francischiello
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Steffany Pereira
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Juan “Juanicar” Caruso
Gala de eliminación el Día de la Patria: cómo votar
El desenlace de esta placa explosiva tendrá lugar en una emisión especial el próximo lunes 25 de mayo, coincidiendo con el Día de la Patria, a través de la pantalla de Telefe.
Al tratarse de una placa negativa, el público es quien decide quién abandona la casa más famosa del país. Para emitir tu voto, podés enviar un mensaje de texto con la sigla GH al 9009, ingresar directamente a la plataforma digital GHGlobal o escanear el código QR que aparece de manera continua en la pantalla del televisor.
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