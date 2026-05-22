Matías Hanssen

Eduardo Carrera

Mariela Prieto

Cinzia Francischiello

Steffany Pereira

Juan “Juanicar” Caruso

image Gran Hermano: cómo quedó la primera placa de nominados tras el repechaje

Gala de eliminación el Día de la Patria: cómo votar

El desenlace de esta placa explosiva tendrá lugar en una emisión especial el próximo lunes 25 de mayo, coincidiendo con el Día de la Patria, a través de la pantalla de Telefe.

Al tratarse de una placa negativa, el público es quien decide quién abandona la casa más famosa del país. Para emitir tu voto, podés enviar un mensaje de texto con la sigla GH al 9009, ingresar directamente a la plataforma digital GHGlobal o escanear el código QR que aparece de manera continua en la pantalla del televisor.