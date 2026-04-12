Furia Scaglione y Coti Romero lograron un nuevo proyecto laboral que generó celos entre sus excompañeros de "GH"
Las exjugadoras de “Gran Hermano” se sumarán a la segunda temporada de un formato español que ya despierta gran expectativa en redes sociales.
Coti Romero y Juliana “Furia” Scaglione se preparan para un nuevo desafío televisivo que marca su regreso al mundo de los realities. A través de sus redes sociales, ambas dieron a conocer que formarán parte de la segunda temporada de “La Cárcel de los Gemelos”, el ciclo español que volverá a YouTube este 12 de abril con una propuesta cargada de encierro, desafíos y polémicas.
Desde la producción del programa también oficializaron la llegada de la correntina y la entrenadora física a este formato que recrea un ambiente carcelario, apostando fuerte a sus personalidades.
En el evento de lanzamiento, los responsables del reality destacaron su incorporación con entusiasmo. “Coti Romero es una superestrella del Gran HermanoArgentina, es una superestrella. Furia Scaglione, madre. Qué barbaridad la que se va a liar”, expresaron al confirmarlas como parte del elenco.
La participación de ambas genera gran interés, especialmente por la relación que construyeron dentro de “Gran Hermano 2023”, donde mantuvieron fuertes cruces y una competencia constante por el protagonismo. Con este nuevo escenario, la audiencia europea seguirá de cerca su desempeño para descubrir si reavivan esa rivalidad o si logran reinventarse con alianzas y estrategias distintas dentro del juego.
De qué se trata “La Cárcel de los Gemelos”
El reality “La Cárcel de los Gemelos” propone una dinámica basada en el encierro extremo, donde los participantes conviven en un espacio que simula una prisión y deben someterse a distintos desafíos físicos, mentales y de convivencia. A lo largo de la competencia, los jugadores enfrentan pruebas que ponen a prueba su resistencia, estrategia y capacidad para formar alianzas o traicionarlas.
El formato se caracteriza por su alto nivel de tensión y polémica, ya que las reglas pueden cambiar y las decisiones tienen consecuencias directas dentro del juego. Además, el vínculo entre los participantes es clave para avanzar, en un entorno donde la desconfianza y los conflictos suelen ser protagonistas.
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