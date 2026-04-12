Furia Scaglione y Coti Romero lograron un nuevo proyecto laboral que generó celos entre sus excompañeros de "GH"

Coti Romero y Juliana “Furia” Scaglione se preparan para un nuevo desafío televisivo que marca su regreso al mundo de los realities. A través de sus redes sociales, ambas dieron a conocer que formarán parte de la segunda temporada de “La Cárcel de los Gemelos”, el ciclo español que volverá a YouTube este 12 de abril con una propuesta cargada de encierro, desafíos y polémicas.