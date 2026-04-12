Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Racing vs. River EN VIVO online por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. River por el Torneo Apertura.
Este domingo a las 20:00, el fútbol argentino se paraliza con un duelo de alto voltaje por la fecha 14 de la Zona B. El Estadio Presidente Perón será el epicentro de un choque con realidades cruzadas: mientras la Academia apuesta todas sus fichas a la clasificación, el Millonario llega obligado a gestionar sus cargas físicas.
La llegada de Eduardo "Chacho" Coudet ha sido un bálsamo para Núñez. Tras el fin del ciclo de Marcelo Gallardo, el técnico ha logrado una efectividad casi total en el plano local, acumulando cuatro triunfos al hilo que posicionan a River como escolta en la tabla anual.
Sin embargo, el reciente desgaste en la altura de Bolivia ante Blooming obliga al entrenador a mover el banco. Se espera un once con varios cambios, priorizando el descanso de sus figuras sin descuidar el funcionamiento que lo devolvió a los primeros planos.
En la vereda de enfrente, el equipo de Gustavo Costas necesita sacudirse el polvo. Tras perder el invicto y el honor en el clásico ante Independiente —con aquel recordado penal errado por "Maravilla" Martínez—, la Academia encontró alivio en el plano internacional.
El sólido triunfo 3-1 frente a Independiente Petrolero por la Sudamericana le devolvió la confianza a un plantel que, ante River, pondrá lo mejor que tiene para asegurar su lugar en los playoffs.
Formaciones del encuentro
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Cómo ver en vivo Racing vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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