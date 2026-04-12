Coty Romero debutó en un reality español y protagonizó un explosivo cruce a minutos de entrar

El enfrentamiento subió de tono y terminó entre gritos, dejando en evidencia que la argentina no piensa pasar desapercibida en el juego. Fiel a su personalidad, cerró con una frase contundente: “A mí nadie me pasa por arriba, no me importa que seas española”.

Con este explosivo debut, Coty Romero dejó en claro que llega al reality dispuesta a todo y que su paso por la competencia promete estar marcado por fuertes cruces y momentos de alto voltaje.