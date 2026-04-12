El video de Lola Latorre hablando en inglés que dejó a todos sorprendidos
La influencer hija de Yanina Latorre busca ampliar sus vínculos comerciales con distintas marcas. Los detalles en la nota.
Lola Latorre recientemente celebró un importante logro académico al recibirse de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella. Sin embargo, más allá de ese título, su presente profesional está claramente orientado al mundo digital, donde se desempeña como influencer y construyó una sólida presencia.
En ese ámbito, logró consolidar acuerdos y lazos comerciales con distintas marcas reconocidas, posicionándose como una figura atractiva para campañas y contenidos patrocinados. Su crecimiento en redes sociales le permitió instalarse como una referente dentro de su generación, con una comunidad activa que sigue de cerca cada uno de sus movimientos.
Aun así, su objetivo parece ir un paso más allá. La joven apuesta a ampliar su alcance y proyectarse fuera del mercado local, con la intención de establecer vínculos con empresas y audiencias del exterior. En esa línea, busca diversificar su perfil y potenciar su carrera en un plano más internacional.
Lola Latorre se mostró hablando en Ingles
Con esa meta en mente, la hija de Yanina Latorre y Diego Latorre compartió un video en sus redes sociales en el que se la escucha hablando en inglés, una decisión que no pasó desapercibida entre sus seguidores. En ese mensaje, expresó con claridad sus intenciones: “Quiero conectarme con más gente, marcas y oportunidades”. De esta manera, dejó en evidencia su interés por ampliar horizontes y abrirse a nuevas experiencias profesionales.
Además, aprovechó el contenido para saludar y acercarse a su audiencia internacional, que viene creciendo en su cuenta de Instagram. El gesto fue bien recibido por muchos usuarios, que destacaron su iniciativa y su decisión de apostar a un perfil más global dentro del universo digital.
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