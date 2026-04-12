El video de Lola Latorre hablando en inglés que dejó a todos sorprendidos

Lola Latorre se mostró hablando en Ingles

Con esa meta en mente, la hija de Yanina Latorre y Diego Latorre compartió un video en sus redes sociales en el que se la escucha hablando en inglés, una decisión que no pasó desapercibida entre sus seguidores. En ese mensaje, expresó con claridad sus intenciones: “Quiero conectarme con más gente, marcas y oportunidades”. De esta manera, dejó en evidencia su interés por ampliar horizontes y abrirse a nuevas experiencias profesionales.