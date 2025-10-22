Se conocieron las primeras imágenes de Furia Scaglione en un reality chileno

Además, habría tenido un cruce con Adrián Pedraja, un ex futbolista y actor español de 35 años que participó en series como Élite y El Secreto de Puente Viejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EspiandoOfc/status/1981035597360668969?t=GVY8Cu93mf4PkhqEakI3eQ&s=19&partner=&hide_thread=false Adelanto exclusivo: Asi Ingreso Furia Scaglione ex Gran Hermano En El Internado #ElInternadoMega #GranHermano #LAM pic.twitter.com/cbJAmcodZa — ESPIANDO OFICIAL (@EspiandoOfc) October 22, 2025

En cuestión de pocos minutos, el video se viralizó y los usuarios de las redes sociales comenzaron a dejar cientos de comentarios al respecto. Diferente a su paso por GH, en esta oportunidad, la mayoría apoya a la argentina, ya que está compitiendo con gente de otros países y quieren ayudarla a triunfar, ya que está representando al país.

Cabe destacar, que Flor Vigna también fue parte de El Internado, pero renunció rápidamente. Es que en este juego, las peleas se desatan todo tiempo y ella no se sentía preparada para esa exposición, por lo que decidió volver a Argentina y seguir con su carrera musical.