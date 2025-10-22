Se conocieron las primeras imágenes de Furia Scaglione en un reality chileno
La ex Gran Hermano se sumó a "El Internado" y ya fue protagonista de algunos cruces con sus compañeros.
Después de su polémico paso por Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione sorprendió a todos al sumarse a un nuevo reality, pero esta vez internacional y su participación ya está dando de qué hablar.
Furia se incorporó oficialmente a "El Internado", un reality de Chile, donde se mezcla cocina y encierro, uniéndose a un elenco de alto impacto y que se grabara en Perú próximamente.
Este programa, que une cocina y aislamiento, reúne personajes de diferentes países, como la peruana Laura Bozzo, la brasilera, Paloma “Pops” Fiuza y ahora Juliana Scaglione. A ellos se suman Daniella Campos, Luis Sandoval, Natalia Rodríguez ("Arenita"), Di Mondo, Fernando Solabarrieta, Etienne Bobenrieth, Luciano Maluco, Efrén Reyero, Carla Ochoa y Blu Dumay.
Si bien el programa ya está en marcha, Furia se sumó en los últimos días y habrá que esperar algunas semanas para verla en acción. Sin embargo, ya dieron a conocer algunas imágenes de su paso por el juego y los primeros cruces aparecieron.
Según se pudo ver, la influencer ingresó en moto y se sentó al lado de la conductora Laura Bozzo, que también forma parte del ciclo.
Además, habría tenido un cruce con Adrián Pedraja, un ex futbolista y actor español de 35 años que participó en series como Élite y El Secreto de Puente Viejo.
En cuestión de pocos minutos, el video se viralizó y los usuarios de las redes sociales comenzaron a dejar cientos de comentarios al respecto. Diferente a su paso por GH, en esta oportunidad, la mayoría apoya a la argentina, ya que está compitiendo con gente de otros países y quieren ayudarla a triunfar, ya que está representando al país.
Cabe destacar, que Flor Vigna también fue parte de El Internado, pero renunció rápidamente. Es que en este juego, las peleas se desatan todo tiempo y ella no se sentía preparada para esa exposición, por lo que decidió volver a Argentina y seguir con su carrera musical.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario