Furor por la sorpresiva presentación de Feid en Caminito

La elección de Caminito como escenario para este evento no fue casual. Este pasaje peatonal, conocido por su vibrante colorido y su conexión con el tango, se ha convertido en un símbolo de la cultura porteña. La presencia de Feid en este lugar emblemático añadió un toque especial a la jornada, fusionando la música urbana con la tradición argentina en un espacio lleno de historia y arte. La sorpresa de Feid en Caminito es un reflejo de su estilo único y su conexión genuina con su audiencia.