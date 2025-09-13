La playlist del fin de semana: los lanzamientos que tenés que escuchar sí o sí

La producción estuvo a cargo de Nico Valdi, Navi y RenzoLu, quien además realizó el mix y master, logrando un sonido vibrante y moderno sin perder la esencia romántica del género. Junto con Agus buscaron que cada acorde transmitiera esa sensación de vivir un momento único, de esos que parecen eternos, pero se desvanecen rápido.

Embed - Agus Bernasconi - Aventura (Official Video)

Luck Ra y Miranda! se unieron para reversionar "Tu misterioso alguien"

Luck Ra atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera: a pasos de su primer estadio Vélez y mostrando su carisma en “La Voz Argentina” (Telefe), donde comparte jurado con Miranda!, la banda ícono del pop nacional. En ese marco, los artistas se unieron para reversionar “Tu misterioso alguien”, el hit lanzado por Miranda! en 2009 que este año volvió a conquistar al público, alcanzando el puesto #1 en el Top 50 de Spotify Argentina y estuvo incluída en el top 10 de Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. La canción se convirtió en una de las más escuchadas de la región y, sin dudas, en un fenómeno viral.

La nueva versión, en clave cuarteto, lleva la impronta inconfundible de Luck Ra: una mezcla de fiesta y emoción que invita a bailar (o llorar bailando). “TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO)” renace como un temazo listo para romper pistas y corazones, con el espíritu de Córdoba y el ADN pop que une a dos generaciones de artistas.

Embed - Luck Ra - TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO) ft. Miranda!

Rauw Alejandro presentó "GuabanSexxx"

La superestrella global Rauw Alejandro, ganador de 2 Latin GRAMMY® y nominado en cuatro ocasiones a los GRAMMY®, comparte su nuevo sencillo y video de “GuabanSexxx”, el último adelanto de su esperado sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0. Escucha la canción y mira el video AQUÍ.

La nueva canción, inspirada en Guabancex, la diosa taína de las tormentas y el caos, fusiona House, Bomba y Plena en una mezcla perfecta de lo sensual y lo ancestral. Rauw insinuó el lanzamiento el domingo pasado durante su participación sorpresa en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, cuando apareció con un paraguas en referencia a la deidad caribeña. Su vestuario también rindió homenaje al próximo álbum ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’, con una camiseta personalizada de Herman Nadal con un cero en la espalda, una pieza de cabeza también diseñada por Nadal y pantalones exclusivos de Willy Chavarría.