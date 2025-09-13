La playlist del fin de semana: los lanzamientos que tenés que escuchar sí o sí
Agustín Bernasconi, Luck Ra junto con Miranda! y Rauw Alejandro son algunos de los que presentaron nuevas canciones durante los últimos días.
La industria musical no para y los artistas trabajan para mostrar sus proyectos. Como cada semana, los diferentes cantantes estrenan nuevas canciones, álbumes y hasta anuncian fechas de sus próximas presentaciones en vivo para que sus fans los acompañen y apoyen.
En minutouno.com te dejamos la playlist del fin de semana, donde encontrarás los últimos estrenos para que puedas musicalizar tu día

Agus Bernasconi vuelve a sorprender con nueva y esperada música, con “Aventura”, una bachata fresca y movida que narra la historia de un amor fugaz que, aunque breve, dejó una huella profunda.
Se trata de una canción con un ritmo pegadizo y cuya letra narra la nostalgia y el deseo profundo de retomar la historia de un amor breve, pero profundo.
La producción estuvo a cargo de Nico Valdi, Navi y RenzoLu, quien además realizó el mix y master, logrando un sonido vibrante y moderno sin perder la esencia romántica del género. Junto con Agus buscaron que cada acorde transmitiera esa sensación de vivir un momento único, de esos que parecen eternos, pero se desvanecen rápido.
Luck Ra y Miranda! se unieron para reversionar "Tu misterioso alguien"
Luck Ra atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera: a pasos de su primer estadio Vélez y mostrando su carisma en “La Voz Argentina” (Telefe), donde comparte jurado con Miranda!, la banda ícono del pop nacional. En ese marco, los artistas se unieron para reversionar “Tu misterioso alguien”, el hit lanzado por Miranda! en 2009 que este año volvió a conquistar al público, alcanzando el puesto #1 en el Top 50 de Spotify Argentina y estuvo incluída en el top 10 de Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. La canción se convirtió en una de las más escuchadas de la región y, sin dudas, en un fenómeno viral.
La nueva versión, en clave cuarteto, lleva la impronta inconfundible de Luck Ra: una mezcla de fiesta y emoción que invita a bailar (o llorar bailando). “TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO)” renace como un temazo listo para romper pistas y corazones, con el espíritu de Córdoba y el ADN pop que une a dos generaciones de artistas.
Rauw Alejandro presentó "GuabanSexxx"
La superestrella global Rauw Alejandro, ganador de 2 Latin GRAMMY® y nominado en cuatro ocasiones a los GRAMMY®, comparte su nuevo sencillo y video de “GuabanSexxx”, el último adelanto de su esperado sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0. Escucha la canción y mira el video AQUÍ.
La nueva canción, inspirada en Guabancex, la diosa taína de las tormentas y el caos, fusiona House, Bomba y Plena en una mezcla perfecta de lo sensual y lo ancestral. Rauw insinuó el lanzamiento el domingo pasado durante su participación sorpresa en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, cuando apareció con un paraguas en referencia a la deidad caribeña. Su vestuario también rindió homenaje al próximo álbum ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’, con una camiseta personalizada de Herman Nadal con un cero en la espalda, una pieza de cabeza también diseñada por Nadal y pantalones exclusivos de Willy Chavarría.
