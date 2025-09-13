Taichu presentó "Los Ángeles", nuevo adelanto de su próximo álbum

Embed - TAICHU - LOS ANGELES (Video Oficial)

TAICHU comenzó su carrera en 2019 presentando la canción “Luxury” y “WHO” junto al productor Kuribo. Al año siguiente estrenó “Water” en colaboración con Saramalacara, también participó en la edición 2020 del festival Buenos Aires Trap.

En septiembre de 2021, se convirtió en la artista RADAR de Spotify, luego de estrenar “TOLKIN YIT”. Ese mismo año lanzó su doble sencillo “FREE DOLLY/RACE” y “TIC TAC”. Además, llevó su propuesta a distintos escenarios del mundo, brindando shows en México, España, Chile, Uruguay y Alemania, así como en los festivales Lollapalooza, Ceremonia, Coca Cola Flow Fest, Boombastic y Nueva Generación.

En 2022, formó parte del line up del Lollapalooza Argentina. Ese mismo año, y tras el lanzamiento de “TU SI K TA LOKO”, tuvo una función solista sold out en el Teatro Vorterix de Buenos Aires.

Su primer álbum de estudio, “RAWR!”, fue estrenado en 2023 e incluyó la creación del concepto visual y sonoro “HOT CORE”. A lo largo de ese año, presentó el disco en su gira por el verano europeo, culminando el tour con un show agotado en el Complejo C Art Media.

En 2024, TAICHU presentó “bby katana”, “S.O.S” junto a Lali y también participó en el single de Skrillex “PUSH”. Además, formó parte del Lollapalooza Chile y del Buenos Aires Trap, reafirmando su proyección internacional.