Taichu presentó "Los Ángeles", nuevo adelanto de su próximo álbum
Luego del lanzamiento de "POV", la artista sacó otra canción de lo que será el siguiente proyecto en el que está trabajando.
Tras el lanzamiento de “POV”, Taichu presenta “Los Ángeles”, el segundo adelanto de su próximo álbum. La canción profundiza en el concepto visual y sonoro que viene construyendo a lo largo de su carrera, explorando emociones más crudas y vulnerables.
En el videoclip, Taichu aparece con unas alas de ángel manchadas de sangre, como si hubieran sido arrancadas. Es la imagen más vulnerable que mostró hasta ahora: un ángel caído que enfrenta su fragilidad y oscuridad con la misma fuerza que caracteriza su música.
“POV” y “Los Ángeles” son los primeros cortes de este gran proyecto, donde consolida una voz, una visión y un sonido propio. En 2023 estrenó su álbum “RAWR”, con más de 30 millones de streams, y en ese trabajo nació el concepto visual y sonoro de “HOTCORE”, que evolucionó hacia el proyecto actual.
Esta nueva etapa no es una continuación de “RAWR”: es su afirmación. Taichu muestra la lucha interna entre la fortaleza y la fragilidad, donde el caos se vuelve fuerza creativa y la autenticidad nace de aceptar lo imperfecto. En su música, cada detalle estético y sonoro es una herramienta para expresar lo que no se puede decir de otra forma.
Taichu cerró el 2024 formando parte del festival Buenos Aires Trap, donde compartió escenario con otros referentes del género ante más de 100.000 personas. Este 2025, se presentó en Chile en los shows de Easy Kid en el Movistar Arena de Santiago y en México, donde realizó un show en Ciudad de México y se presentará próximamente en Monterrey.
TAICHU comenzó su carrera en 2019 presentando la canción “Luxury” y “WHO” junto al productor Kuribo. Al año siguiente estrenó “Water” en colaboración con Saramalacara, también participó en la edición 2020 del festival Buenos Aires Trap.
En septiembre de 2021, se convirtió en la artista RADAR de Spotify, luego de estrenar “TOLKIN YIT”. Ese mismo año lanzó su doble sencillo “FREE DOLLY/RACE” y “TIC TAC”. Además, llevó su propuesta a distintos escenarios del mundo, brindando shows en México, España, Chile, Uruguay y Alemania, así como en los festivales Lollapalooza, Ceremonia, Coca Cola Flow Fest, Boombastic y Nueva Generación.
En 2022, formó parte del line up del Lollapalooza Argentina. Ese mismo año, y tras el lanzamiento de “TU SI K TA LOKO”, tuvo una función solista sold out en el Teatro Vorterix de Buenos Aires.
Su primer álbum de estudio, “RAWR!”, fue estrenado en 2023 e incluyó la creación del concepto visual y sonoro “HOT CORE”. A lo largo de ese año, presentó el disco en su gira por el verano europeo, culminando el tour con un show agotado en el Complejo C Art Media.
En 2024, TAICHU presentó “bby katana”, “S.O.S” junto a Lali y también participó en el single de Skrillex “PUSH”. Además, formó parte del Lollapalooza Chile y del Buenos Aires Trap, reafirmando su proyección internacional.
