Urgente: piden dadores de sangre para Thiago Medina tras su grave accidente en moto
La familia del exparticipante de Gran Hermano dio a conocer cómo se encuentra y pidió apoyo de sus fanáticos. Todos los detalles.
Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva tras haber protagonizado un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto.
A través de sus historias de Instagram, Daniela Celis dio detalles sobre el estado de salud de su expareja y padre de sus hijas: "Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo".
No obstante, remarcó que "seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora". Además, volvió a realizar un pedido: "Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias".
En paralelo, su hermana melliza Brisa Medina utilizó las redes para solicitar colaboración: "Necesitamos 25 donadores de sangre, cualquier factor. El que pueda que se acerque al Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en el transcurso del día".
Cómo fue el accidente
Ángel de Brito reveló en LAM (América) que Medina habría impactado con su moto contra un automóvil en horas de la noche del viernes. “La noticia que les decía es bastante delicada. Nos enteramos en el corte, tuvo un accidente terrible Thiago Medina, el participante de GH, tan conocido, el ex de Pestañela, el hermano de Camilota, un accidente automovilístico. Está con pronóstico reservado. Internado en un hospital de Moreno y con pronóstico reservado”, comenzó diciendo el conductor al cierre del programa.
De acuerdo con el periodista, el incidente ocurrió cerca de las 20 en un cruce con señalización deficiente en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Pepe Ochoa, panelista del ciclo, sumó detalles: “Fue hoy más o menos a las ocho de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto”, al tiempo que recomendó iniciar una cadena de oración ante la gravedad de la situación.
