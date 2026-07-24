Gastón Sardelli defendió a Rosalía en plena polémica, borró el posteo y explicó los motivos

Posteo original de Gastón Sardelli

Luego profundizó su postura y explicó por qué cree que la artista no actuó con mala intención. "A veces cuando una figura pone una canción tuya o te menciona puede pasar que compartas, sin ver qué había de fondo. Le creo que no lo hizo con mala intención". Por último, cuestionó la magnitud que tomó el episodio en las redes sociales. "Me parece una sobrerreacción que forma parte de lo que se está buscando: que sea todos contra todos".