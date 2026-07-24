Gastón Sardelli defendió a Rosalía en plena polémica, borró el posteo y explicó los motivos
El integrante de Airbag salió a respaldar a la cantante española tras el escándalo por el video que compartió sobre la Argentina.
En medio de la fuerte controversia que envuelve a Rosalía por el video que republicó tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Gastón Sardelli, de Airbag, decidió expresar públicamente su respaldo a la artista. Sin embargo, luego de la repercusión que generó su mensaje, optó por eliminarlo y aclaró las razones de esa determinación.
El músico utilizó su cuenta de X para opinar sobre el episodio y aseguró que comprendía lo ocurrido con la española, al considerar que el reposteo pudo haber sido un simple descuido. "El reposteo de Rosalía tranquilamente me podría haber pasado a mí".
Luego profundizó su postura y explicó por qué cree que la artista no actuó con mala intención. "A veces cuando una figura pone una canción tuya o te menciona puede pasar que compartas, sin ver qué había de fondo. Le creo que no lo hizo con mala intención". Por último, cuestionó la magnitud que tomó el episodio en las redes sociales. "Me parece una sobrerreacción que forma parte de lo que se está buscando: que sea todos contra todos".
Airbag salió en defensa de Rosalía pero terminaron borrando la publicación
Las palabras de Sardelli rápidamente despertaron un intenso debate entre los usuarios. Horas después, el artista eliminó la publicación, lo que generó nuevas especulaciones sobre un posible cambio de postura. Sin embargo, cuando un seguidor le preguntó por qué había borrado el mensaje, el integrante de Airbag respondió que seguía sosteniendo exactamente la misma opinión y explicó qué lo llevó a quitar el posteo.
"Porque ya vi gente que salió a desvirtuar para arengar más quilombo. La verdad es que lo hacen para monetizar sus cuentas y prefiero no darles $$$. Mi mensaje ya está entre los que me siguen y eso es suficiente".
La polémica se originó después de que Rosalía compartiera un video publicado por Mía Khalifa, en el que la influencer celebraba la consagración de España sobre la Argentina utilizando como música de fondo "La Perla", una canción de la propia cantante.
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