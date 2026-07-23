Se canceló un evento sobre Rosalía tras su burla de la Selección Argentina

A pesar de que Rosalía eliminó la publicación y pidió disculpas públicas en sus historias de Instagram argumentando un descuido, el clima de tensión persistió.

El enojo también afectó sus próximos shows oficiales pautados para agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde múltiples fanáticos iniciaron campañas de boicot y devolución de entradas.

El mensaje de Rosalía a sus fans argentinos tras burlarse de la Selección: "Mala mía, perdón"

La cantante española Rosalía pidió disculpas a sus fans argentinos tras compartir un video de Mia Khalifa que se burlaba de la Selección Argentina tras el Mundial 2026.

La artista catalana aseguró no haber leído el mensaje ofensivo del reposteo y borró la publicación que causó enojo y cancelaciones de entradas.

El mensaje de Rosalía a sus fans argentinos

Comunicado del club de fans oficial de Rosalía en Argentina tras el repudio a la cantante

El club de fans oficial de Rosalía en Argentina, Motomamis Arg, emitió un comunicado oficial tras el fuerte boicot y repudio generado por un polémico reposteo de la cantante española en contra de la Selección Argentina de fútbol.

Desde Motomamis Arg, expresaron que entienden la tristeza, decepción y bronca de los seguidores argentinos ante el polémico gesto de la artista y aclararon que son una comunidad independiente hecha "por fans para fans" y que no tienen relación alguna con las decisiones comerciales o publicaciones en redes de la cantante española.

Además, el club de fans oficial de Rosalía en Argentina hizo hincapié en que ninguna diferencia de opinión justifica los ataques cibernéticos, el hostigamiento ni la agresión.

Desde Motomamis Arg pidieron que la tensa situación se atraviese desde el respeto, recordando el amor mutuo histórico que siempre unió a la cantante con el público local.

Qué dice el comunicado de Motomamis Argentina

Comunicado de Motomamis Argentina

a controversia estalló luego de la final del Mundial 2026 en la que España venció a Argentina, cuando la influencer Mia Khalifa subió un video en TikTok celebrando el triunfo español con la frase: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, usando de fondo el tema "La Perla" de la cantante española.

La artista catalana reposteó y comentó el video, lo que fue interpretado por los hinchas argentinos como una burla directa y despectiva hacia la Selección.

El descargo del fan club se dio en la previa a los shows que Rosalía tiene programados en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto y luego de que miles de usuarios en redes sociales impulsaron una campaña de cancelación, exigiéndole al estadio la devolución del dinero o poniendo sus entradas a la reventa en plataformas digitales.

Por su parte, el centro de eventos Movistar Arena ya advirtió que no realizará reembolsos por esta controversia debido a que el plazo legal para solicitarlos se encuentra vencido.

Aunque Rosalía borró el repost en su cuenta de TikTok, hasta el momento ni ella ni su productora emitieron comentarios públicos directos al respecto.