Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 24 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una nueva jornada con clima inestable y posibles lluvias en el AMBA. ¿Qué pasa el fin de semana?
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cierre de semana que se espera otra vez con condiciones inestables de clima, con la posible vuelta de las lluvias, mientras que las temperaturas parecen mantenerse templadas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé que este viernes 24 de julio retomen las precipitaciones en el AMBA, en una jornada que se presenta con cielo nublado, lluvias aisladas en la mañana y lloviznas en la tarde, mejorando hacia la noche. Las temperaturas se estiman de entre 11 y 16 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el sábado retornaría la estabilidad, con nieblas en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada; mientras que el termómetro rondará entre una mínima de 9 grados y una máxima de 17.
En tanto, el cierre del fin de semana se mantendría con la misma tendencia: el domingo tendría cielo mayormente nublado, 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima.
Del mismo modo, el inicio de la segunda semana de vacaciones de invierno se mantendría con mucha nubosidad y temperaturas algo templadas. Junto al cielo mayormente nublado, el organismo prevé un lunes con marcas de entre 11 y 17 grados.
El martes se anticipa con similares condiciones, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas de entre 12 y 16 grados; mientras que el miércolesa arrancaría con cielo parcialmente nublado, y el termómetro se estima entre 9 y 14 grados.
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