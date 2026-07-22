¿Palito para Rosalía? Jimena Barón apuntó a la campaña anti-Argentina: "Cuando necesitan que sus discos..."
Tras la bronca generalizada hacia nuestro país, Jimena Barón realizó un fuerte descargo en redes sociales y apuntó a artistas extranjeros.
Durante y una vez finalizado el Mundial 2026, se desató una fuerte campaña anti-Argentina, asegurando que somos el país "más racista del mundo". Por supuesto, muchas figuras públicas se levantaron en contra de esta equivocada calificación y una de ellas fue Jimena Barón.
El descargo de Jimena Barón ante la campaña anti-Argentina
Con una extensa historia de Instagram, la actriz y cantante manifestó: "Intentaré distraerme y que se me pasa la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mira si nos van a deber algo los pibes de la Selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo...", comenzó.
Y añadió: "Argentina es un país en el que en su misma Constitución dice 'asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino'. Argentina no solo recibe, Argentina abraza. A todo el mundo, desde siempre", sostuvo.
"Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina, tierra del Diego, Messi, el papa Francisco y Favaloro. A Argentina le sobra siempre, aunque siempre le falte. Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos", disparó.
En este sentido, siguió: "Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además, somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta".
Seguidamente, lanzó lo que podría ser visto como un "palito" para Rosalía y su escándalo tras compartir una publicación de odio hacia el país: "Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina".
"Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino", concluyó.
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