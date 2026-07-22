¿Palito para Rosalía? Jimena Barón apuntó a la campaña anti-Argentina: "Cuando necesitan que sus discos..."

Seguidamente, lanzó lo que podría ser visto como un "palito" para Rosalía y su escándalo tras compartir una publicación de odio hacia el país: "Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina".

"Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino", concluyó.