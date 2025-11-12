Germán Martitegui vivió un susto tras atragantarse con un carozo de aceituna en MasterChef
El jurado protagonizó un inesperado episodio mientras degustaba el plato de Luis Ventura y preocupó a todos los presentes en el estudio.
El reconocido chef Germán Martitegui vivió un momento de tensión durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity al atragantarse con un carozo de aceituna mientras probaba uno de los platos en competencia. La situación ocurrió durante la gala de “última chance”, en la que Luis Ventura debía defender su permanencia en el certamen con un pionono salado que terminó provocando un susto generalizado en el estudio.
Todo comenzó cuando Ventura, uno de los participantes en riesgo de eliminación, presentó un pionono de atún acompañado con pimientos y tomates asados. Orgulloso de su preparación, el periodista se mostró confiado y aseguró frente al jurado: “Me quedó un pionono de primera”.
Sin embargo, cuando Martitegui tomó el primer bocado, empezó a toser de manera incontrolable, lo que alarmó a todos los presentes. Damián Betular se acercó rápidamente a asistirlo, mientras Wanda Nara, conductora del programa, le pedía que levantara los brazos para aliviar el atragantamiento.
El jurado logró recuperarse tras beber un vaso de agua, aunque visiblemente afectado. “¿Las aceitunas tenían carozo?”, le preguntó con sorpresa a Ventura, quien reconoció que sí. Betular, entre risas nerviosas, no pudo evitar preguntar: “¿Te tragaste un carozo de aceituna?”. Martitegui, con gesto de disgusto, confirmó que así había sido.
Ventura intentó restarle dramatismo a la escena con su característico humor: “Mi intención no era esa, pero por lo menos que se atragante un poquito”. Luego, Donato de Santis retomó la devolución culinaria y elogió la textura del pionono, aunque señaló que “faltó un poco de cocción”. Betular coincidió en que el plato había mejorado en presentación y sabor, destacando el progreso del participante.
Martitegui, ya repuesto, fue más severo en su evaluación: “Está demasiado grueso y el bizcocho resulta invasivo. El relleno es muy ‘Ventura’. Le hubiera venido bien un poco de huevo duro”. Entre risas, el periodista explicó que no lo había agregado porque se lo habían sugerido, a lo que Wanda respondió con una broma que desató carcajadas. El episodio cerró con alivio, pero dejó una de las escenas más insólitas de la temporada.
