Se viene el Primavera Sound Buenos Aires: el line up completo y cómo comprar entradas
El evento de música ya agotó sus primeras etapas de entradas, ahora entrarán a la venta las de la FASE 3 que incluye venta individual. Los detalles.
El regreso del festival Primavera Sound a suelo porteño desató un verdadero furor entre los melómanos y nadie quiere quedarse afuera de esta gran cita musical. La expectativa es tan grande que las primeras instancias de expendio de localidades se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. Frente a esta impresionante demanda de la gente, la organización ya dio luz verde a la FASE 3 de comercialización, la cual trae como principal novedad la posibilidad de adquirir los pases individuales para cada una de las jornadas de forma separada.
El esperado reencuentro de este evento internacional con la Capital Federal quedó pactado para los próximos 28 y 29 de noviembre de 2026. Con la grilla completamente diagramada día por día, la compra de estos tickets individuales ya se encuentra disponible a través de la plataforma web EnigmaTickets.com, contando además con un beneficio especial de hasta 6 cuotas sin interés para los usuarios que abonen con tarjetas del banco BBVA durante todas las etapas de la venta.
La organización del festival certificó su retorno al país revelando cómo se distribuirán los cerca de cuarenta espectáculos previstos para este tercer capítulo de su historia en Argentina, una plaza con la que consolidó un lazo indestructible tras sus pasos en las temporadas 2022 y 2023. Aunque el corazón de la propuesta nació a 10.000 kilómetros de distancia, específicamente en la ciudad de Barcelona en el año 2001, la fisonomía del lineup mantiene intacto ese sello tan distintivo que lo diferencia de cualquier otra propuesta en América Latina.
Para la jornada de apertura del sábado 28 de noviembre, los platos fuertes de los escenarios principales serán Gorillaz y Yung Lean. La mítica agrupación animada ideada por Damon Albarn desembarcará en Buenos Aires para exhibir su propuesta "The Mountain", completando así su recorrido por las sedes de la franquicia musical tras lucirse en Barcelona y Porto. Esa misma fecha se completará con los shows de CMAT, Danny L Harle, Nation of Language, Ecco2k, Marilina Bertoldi y una propuesta sumamente llamativa: el debut en los escenarios de la célebre Cara Delevingne con su flamante proyecto sonoro.
Por su parte, el domingo 29 de noviembre tendrá como grandes estandartes a The Strokes y FKA twigs. El quinteto oriundo de Nueva York llegará al festival respaldado por las canciones de "Reality Awaits", lo que representa su primer trabajo discográfico de estudio en un lapso de seis años. La jornada de cierre también contará con la estelar presencia de Lily Allen, quien llega en una etapa de renovación artística para interpretar su aclamado tema "West End Girl", acompañada en la grilla por Courtney Barnett, underscores, Juana Molina y Santiago Motorizado.
Fiel a la filosofía originaria del Primavera Sound, la conformación del listado de artistas presta idéntica atención tanto a las grandes luces de los cabezas de cartel como a las propuestas emergentes o de nicho que definen el sonido del futuro. El abanico estético de la edición 2026 paseará al público por el pop vanguardista de Smerz y Sophia Stel, las múltiples texturas de la electrónica de vanguardia de la mano de Los Thuthanaka y Nick León, y las variantes más combativas del punk actual representadas por agrupaciones como Model/Actriz y Machine Girl. La lista internacional se nutre también con las texturas electrónicas de John Talabot, las composiciones de This Is Lorelei, las fantasías de sintetizadores de Metrika y la impronta de Mannequin Pussy.
Como no podía ser de otra manera, la escena musical argentina plantará bandera con una delegación de primer nivel. El festival pondrá un foco muy nítido sobre las composiciones surrealistas de Juana Molina, las creaciones melódicas de Santiago Motorizado y la potencia escénica de Marilina Bertoldi. A ellos se acoplarán el despliegue actoral y pop de Juliana Gattas, las búsquedas folclóricas de Juana Aguirre y uno de los retornos más añorados por los melómanos locales: la vuelta a los escenarios de la agrupación de culto Jaime sin Tierra.
Para garantizar los máximos estándares de calidad internacional que caracterizan a la marca, en esta oportunidad el festival sumó el respaldo y la experiencia de dos firmas de enorme trayectoria en el rubro de la producción de espectáculos: PopArt Music y Move Concerts. Ambas productoras aunarán esfuerzos para delinear el entorno perfecto para los shows, de cara a una cuenta atrás que culminará en Buenos Aires apenas una semana antes de que el megaevento desembarque en la ciudad de São Paulo.
Tarifas y accesos de la FASE 3 (Cupos Limitados):
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Abono General (por ambos días): $310.000.-
Abono VIP (por ambos días): $900.000.-
Entrada Individual Día 1 - General: $185.000.-
Entrada Individual Día 1 - VIP: $550.000.-
Entrada Individual Día 2 - General: $185.000.-
Entrada Individual Día 2 - VIP: $550.000.-
(Nota: La locación exacta en la que se levantarán las estructuras del festival se dará a conocer de forma oficial en los próximos días).
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