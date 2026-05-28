Habló el remisero que llevó a Agostina Vega y contó que el detenido tuvo una actitud sospechosa

remisero agostina vega

Luego describió la actitud de Barrlier. “Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara. Se puso de costado al auto y me hablaba así”, relató sobre el primer contacto que tuvo con el acusado al finalizar el viaje.

Según contó, Barrelier se acercó al vehículo cuando llegaron al lugar y fue quien se hizo cargo del pago. “Le dije que eran 11.300 pesos y me dijo que tenía 9.500. Me dio un dólar porque no tenía más plata”, explicó.

El remisero describió al sospechoso como una persona “flaca, de aproximadamente 1,80 de altura y con capucha”. Aunque aseguró que llegó a verle la cara, el comportamiento le llamó la atención desde el inicio.

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Cómo avisó a la familia

Ariel contó que recién al día siguiente advirtió que Agostina estaba desaparecida. “El domingo, en el entretiempo del partido Belgrano-River, yo estaba en la casa de mi madre, me puse a ver las redes sociales y veo la cara de Agostina en una publicación de que estaba desaparecida”, relató.

Primero intentó comunicarse con una vecina del barrio y luego logró hablar con la mamá de la adolescente. “Me dijo que desde el sábado a la noche no sabían nada de ella, con la voz llorosa. Le dije que la había llevado yo esa noche y que la llevaba a Fragueiro y Campillo”, contó.

El remisero también le describió al hombre que había pagado el viaje. “Ella automáticamente me dijo: ‘Sí, ya sé quién es’. Con todo esto ellos pudieron saber quién era”, indicó. Ariel aseguró que desde ese momento quedó a disposición de la familia para colaborar con la investigación.