Habló el remisero que llevó a Agostina Vega y contó que el detenido tuvo una actitud sospechosa
Ariel fue quien trasladó a la adolescente hasta la casa de Barrelier. Dijo que la notó tranquila, que conocía al sospechoso y que él pagó el viaje.
El remisero que llevó a Agostina Vega hasta barrio Cofico contó cómo fue el viaje y aportó detalles clave sobre el encuentro de la adolescente con Claudio Barrelier, el principal sospechoso en la causa.
Ariel, el chofer señaló que le llamó la atención el destino. “Me dijo que iba hasta Fragueiro y Campillo. Me llamó un poco la atención la dirección a la que íbamos porque es una zona de hoteles alojamiento, hoteles por hora”, expresó.
Ante esa situación, Ariel decidió preguntarle algunos datos. “Le pregunté la edad, me dijo que 14. Me dijo que se llamaba Agostina, la interrogué, medio con prepotencia”, recordó. La adolescente le explicó que vivía frente a la parada de remises y que era parte de una familia conocida del barrio. “Me contó que vivía al frente y era la nieta de Miguel, la hija de Meli, ‘la flaca’”, detalló.
Durante el trayecto, en tanto, Agostina se mostró tranquila. “Iba contenta, hablando de todo. Me dijo que iba a encontrarse con el novio de la mamá para darle una sorpresa”, recordó.
Luego describió la actitud de Barrlier. “Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara. Se puso de costado al auto y me hablaba así”, relató sobre el primer contacto que tuvo con el acusado al finalizar el viaje.
Según contó, Barrelier se acercó al vehículo cuando llegaron al lugar y fue quien se hizo cargo del pago. “Le dije que eran 11.300 pesos y me dijo que tenía 9.500. Me dio un dólar porque no tenía más plata”, explicó.
El remisero describió al sospechoso como una persona “flaca, de aproximadamente 1,80 de altura y con capucha”. Aunque aseguró que llegó a verle la cara, el comportamiento le llamó la atención desde el inicio.
Cómo avisó a la familia
Ariel contó que recién al día siguiente advirtió que Agostina estaba desaparecida. “El domingo, en el entretiempo del partido Belgrano-River, yo estaba en la casa de mi madre, me puse a ver las redes sociales y veo la cara de Agostina en una publicación de que estaba desaparecida”, relató.
Primero intentó comunicarse con una vecina del barrio y luego logró hablar con la mamá de la adolescente. “Me dijo que desde el sábado a la noche no sabían nada de ella, con la voz llorosa. Le dije que la había llevado yo esa noche y que la llevaba a Fragueiro y Campillo”, contó.
El remisero también le describió al hombre que había pagado el viaje. “Ella automáticamente me dijo: ‘Sí, ya sé quién es’. Con todo esto ellos pudieron saber quién era”, indicó. Ariel aseguró que desde ese momento quedó a disposición de la familia para colaborar con la investigación.
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