Búsqueda de Agostina: la abogada de la familia reveló un dato que complica más al único detenido
Ya se realizaron al menos 19 allanamientos, uno de ellos en la casa del acusado, mientras que la madre de la víctima encabezó una marcha.
Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega, la nena desaparecida en Córdoba, comentó la hipótesis de la familia tras la detención de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, el hombre acusado de ser la última persona que vio a la menor. “Ella fue engañada para acercarse a la zona”, comentó la letrada.
En una serie de entrevistas dio en las últimas horas, la letrada confirmó que Agostina entró al domicilio del acusado la noche de su desaparición, pasadas las 22.30. “Esperamos que declare y que diga a dónde tiene a Agostina, qué hizo con ella, porque claramente está vinculado”, señaló.
Los principales avances de la investigación se desprendieron de los allanamientos realizados este miércoles, los testimonios recopilados de los vecinos de la zona y el análisis de las cámaras de seguridad. “Hubo más de cuatro horas de allanamiento en un solo lugar, intervino la policía científica y otras áreas de investigación”, indicó Alaníz.
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Además, detalló que “el detenido tiene antecedentes y se lo detiene por privación ilegítima de la libertad”. A su vez sostuvo que esperan que “con la indagatoria pueda aportar datos para dar con el paradero de ella. Sabemos que tiene vínculos con la barrabrava de Instituto”.
“Se presume que el detenido tenía una relación con la madre, pero ahora el objetivo es encontrar con vida a Agostina y el papá ha pedido que ella tendría que declarar cuál era el vínculo que los unía", comentó.
Ella fue engañada para acercarse a la zona de Fragueiro y Campillo (en el barrio Cofico) para darle una supuesta sorpresa a la madre, y desde ahí se le pierde el rastro”, detalló la abogada Alaniz. El detenido fue quien coordinó el encuentro y pagó el remís en el que viajó la menor.
La coartada de Barrelier comenzó a desmoronarse rápidamente. Ante la familia, el hombre afirmó que tras verse con la adolescente en Cofico, ella se subió de forma voluntaria a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se marchó.
Hasta el momento, el acusado no hizo declaraciones ante la Justicia. “No llegamos a esa instancia, puede darse en las próximas horas, estamos expectantes. Obviamente, puede hacer uso del derecho a no declarar, pero queremos novedades,queremos saber dónde está, qué pasó, qué hizo, por qué. Estamos llenos de preguntas”, señaló Alaníz.
La hipótesis del auto rojo
La abogada afirmó que el dato que brindó Barrelier sobre un auto rojo al que se subió Agostina después de estar en su casa, es falso.
“Creemos que es algo que ha inventado Barrelier para desviar la investigación, porque Agostina no se subió a un auto rojo, esa versión que él da es para despistar, porque ya tenemos la confirmación de que ha ingresado a su casa”, indicó en diálogo con TN.
“Según los propios dichos de Barrelier, Agostina habría subido a un auto luego de encontrarse con él, pero ya hay pruebas contundentes de que no ha sido de esa manera”, amplió y detalló: “Se llegó a esa conclusión por los testimonios de los vecinos y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona”.
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