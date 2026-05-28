Búsqueda de Agostina: la abogada de la familia reveló un dato que complica más al único detenido

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Agostina Vega desaparecida cordoba La Justicia activó un pedido de paradero tras la desaparición de Agostina Madeleine Vega

Además, detalló que “el detenido tiene antecedentes y se lo detiene por privación ilegítima de la libertad”. A su vez sostuvo que esperan que “con la indagatoria pueda aportar datos para dar con el paradero de ella. Sabemos que tiene vínculos con la barrabrava de Instituto”.

“Se presume que el detenido tenía una relación con la madre, pero ahora el objetivo es encontrar con vida a Agostina y el papá ha pedido que ella tendría que declarar cuál era el vínculo que los unía", comentó.

Ella fue engañada para acercarse a la zona de Fragueiro y Campillo (en el barrio Cofico) para darle una supuesta sorpresa a la madre, y desde ahí se le pierde el rastro”, detalló la abogada Alaniz. El detenido fue quien coordinó el encuentro y pagó el remís en el que viajó la menor.

La coartada de Barrelier comenzó a desmoronarse rápidamente. Ante la familia, el hombre afirmó que tras verse con la adolescente en Cofico, ella se subió de forma voluntaria a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se marchó.

Hasta el momento, el acusado no hizo declaraciones ante la Justicia. “No llegamos a esa instancia, puede darse en las próximas horas, estamos expectantes. Obviamente, puede hacer uso del derecho a no declarar, pero queremos novedades,queremos saber dónde está, qué pasó, qué hizo, por qué. Estamos llenos de preguntas”, señaló Alaníz.

Claudio Barrelier - agostina cordoba Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

La hipótesis del auto rojo

La abogada afirmó que el dato que brindó Barrelier sobre un auto rojo al que se subió Agostina después de estar en su casa, es falso.

“Creemos que es algo que ha inventado Barrelier para desviar la investigación, porque Agostina no se subió a un auto rojo, esa versión que él da es para despistar, porque ya tenemos la confirmación de que ha ingresado a su casa”, indicó en diálogo con TN.

“Según los propios dichos de Barrelier, Agostina habría subido a un auto luego de encontrarse con él, pero ya hay pruebas contundentes de que no ha sido de esa manera”, amplió y detalló: “Se llegó a esa conclusión por los testimonios de los vecinos y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona”.