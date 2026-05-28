Un fanático de River reunió a Mario Pergolini y Carlos Tevez
El histórico Teatro Santa María reabrió sus puertas y un hincha de River logró juntar a grandes figuras del espectáculo y el deporte en una noche única.
Con una celebración espectacular, el Teatro Santa María volvió a brillar en la cartelera porteña. El evento de reapertura fue organizado por el productor Héctor Cavallero, un reconocido fanático de River, quien logró reunir a personalidades muy destacadas y de diversos ámbitos, desde Carlos Tevez hasta el conductor Mario Pergolini.
La magia del Teatro para 300 espectadores
La esperada reinauguración comenzó en el renovado hall de entrada, ubicado estratégicamente en la calle Montevideo 842. Allí se celebró a lo grande el regreso de este icónico espacio fundado entre 1930 y 1950, históricamente considerado como la verdadera cuna del jazz en Argentina y antiguo escenario de artistas inmensos de la talla de Les Luthiers.
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Más tarde, los invitados de lujo se trasladaron a la imponente sala principal, la cual fue completamente restaurada y cuenta con una capacidad para 300 espectadores. Los asistentes disfrutaron de su cálida arquitectura neoclásica y se deleitaron con la música en vivo de la Orquesta Ensamble Aeropuertos Argentina. La noche alcanzó su punto máximo con el deslumbrante talento de Mora Godoy, quien presentó una innovadora propuesta que integra la pasión del tango con inteligencia artificial.
Más allá de River y Boca
Entre los múltiples presentes que acompañaron este hito de la cartelera cultural porteña también destacaron figuras como Toti Pasman, Pablo Alarcón, Barbi Simons, Patricia Palmer y Marcelo de Bellis, quienes celebraron con entusiasmo la ansiada recuperación de este inigualable salón.
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