Un fanático de River reunió a Mario Pergolini y Carlos Tevez

Más tarde, los invitados de lujo se trasladaron a la imponente sala principal, la cual fue completamente restaurada y cuenta con una capacidad para 300 espectadores. Los asistentes disfrutaron de su cálida arquitectura neoclásica y se deleitaron con la música en vivo de la Orquesta Ensamble Aeropuertos Argentina. La noche alcanzó su punto máximo con el deslumbrante talento de Mora Godoy, quien presentó una innovadora propuesta que integra la pasión del tango con inteligencia artificial.