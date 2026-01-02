Gianinna Maradona presentó a su nuevo novio por redes sociales: de quién se trata

Quién es Guido Sergi, el hombre que conquistó a Gianinna Maradona

Alejado de los flashes mediáticos, Guido Sergi está separado y es padre de dos niñas. En lo profesional se desempeña como empresario gráfico, es dueño de una imprenta familiar y tiene 38 años.

En su juventud, el empresario tuvo un paso por el fútbol amateur como delantero en el equipo Defensores de Viedma.