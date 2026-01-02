Gianinna Maradona presentó a su nuevo novio por redes sociales: de quién se trata
El anuncio de su relación con el empresario Guido Sergi, de 38 años, se produjo desde Pinamar, donde recibieron el año nuevo
El 2026 arrancó con una bomba romántica en el mundo del espectáculo: Gianinna Maradona blanqueó públicamente a su nuevo amor. En el primer día del año, la hija de Diego Maradona compartió una historia de Instagram que despejó todos los rumores y confirmó lo que ya se venía comentando en voz baja: está en pareja con Guido Sergi.
La publicación del blanqueo, que rápidamente generó un revuelo en redes sociales, fue musicalizada con el tema “Lo más lindo” de Pity Fernández, y mostraba a Maradona abrazada a Sergi más el contenido de una dedicatoria: ”Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”.
Sergi, por su parte, republicó el posteo de Gianinna y sólo escribió “la luna”, siguiendo la letra de la canción elegida para la story. Además, una publicación diurna, caminando por la playa, confirmó que ambos se encuentran en Pinamar, donde recibieron el año nuevo junto a un nutrido grupo de amigos.
Antes de la confirmación formal, la relación había sido objeto de rumores desde hace meses, más precisamente luego de la ruptura de Gianinna con el exfutbolista Daniel Osvaldo. La periodista Carolina Molinari fue la primera en referirse abiertamente al romance, poco antes de finalizar 2025, al señalar en el programa Puro Show: “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”. Sus declaraciones intensificaron la atención mediática y consolidaron la sospecha de que existía un vínculo en proceso de afianzamiento, aunque por entonces ambos optaban por un perfil discreto y sin gestos públicos.
Quién es Guido Sergi, el hombre que conquistó a Gianinna Maradona
Alejado de los flashes mediáticos, Guido Sergi está separado y es padre de dos niñas. En lo profesional se desempeña como empresario gráfico, es dueño de una imprenta familiar y tiene 38 años.
En su juventud, el empresario tuvo un paso por el fútbol amateur como delantero en el equipo Defensores de Viedma.
