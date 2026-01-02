Murió el guionista Pablo Lago, autor de "Lalola", "Locas de amor" y "La Leona"

Despedidas

Tras conocerse su fallecimiento, colegas lo despidieron en las redes sociales. La actriz Nancy Dupláa compartió una foto junto a un mensaje. “Pablo, no puede ser. Qué tristeza enorme. Susi [por Susana], vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva. La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Mariana Levy publicó en X: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano crudísimo en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación. Una pena enorme que nos haya dejado tan joven”.

Embed Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano crudisimo en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de como presentas a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe https://t.co/24B6y0X4NT — Mariana Levy (@marianevy) January 1, 2026

En paralelo, el guionista Gonzalo Marull lo despidió con otro mensaje: “Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena”.