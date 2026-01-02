Murió el guionista Pablo Lago, autor de "Lalola", "Locas de amor" y "La Leona"
La noticia fue confirmada por Argentores; varios actores lo despidieron en redes sociales.
El reconocida guionista de 56 años Pablo Lago, autor de series como "La Leona", "Locas de Amor" y "Lalola", murió en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, según confirmaron desde Argentores.
"Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo", escribieron desde la entidad que nuclea a los autores de la industria nacional.
Durante más de veinte años, Pablo Lago tejió un legado que marcó a la audiencia y la crítica. Su capacidad para alternar entre el drama y la comedia, siempre con profundidad y sensibilidad, lo volvió un referente indiscutido. Coautor de ciclos que se grabaron en la memoria colectiva, su nombre se repite como un eco entre quienes celebran la buena ficción argentina. Además de un largo catálogo de producciones, estaba pronto a estrenar Cautiva inspirada en un caso real de abusos en un convento de clausura.
En televisión, Lago firmó títulos como La Leona (Telefé, 2016), Familia en venta (Fox/MundoFox, 2014), Mentes en shock (Fox, 2011), Media Falta (Polka/Artear, 2005) y Hospital público (Flehner Films/América TV, 2003). Su pluma también brilló en el cine: Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua, High School Musical – El desafío y los films de animación Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. Incluso en el teatro dejó huella con el drama Cánser, estrenado en el año 2017.
La excelencia profesional de Pablo Lago fue reconocida con múltiples galardones: el Premio Argentores, el Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín. Su carrera alcanzó dimensión internacional gracias a una nominación al Emmy Internacionalpor Familia en venta. Cada premio, cada nominación, reflejó la admiración de sus pares y el respeto de una industria que rara vez se detiene a aplaudir.
Despedidas
Tras conocerse su fallecimiento, colegas lo despidieron en las redes sociales. La actriz Nancy Dupláa compartió una foto junto a un mensaje. “Pablo, no puede ser. Qué tristeza enorme. Susi [por Susana], vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva. La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”, escribió en su cuenta de Instagram.
Por su parte, Mariana Levy publicó en X: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano crudísimo en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación. Una pena enorme que nos haya dejado tan joven”.
En paralelo, el guionista Gonzalo Marull lo despidió con otro mensaje: “Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena”.
