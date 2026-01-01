Alerta por tormentas para este viernes 2 de enero: el detalle del Servicio Meteorológico Nacional

Comenzó un nuevo año y todos quieren saber cómo estará el clima en los primeros días de enero en el país. Si bien las previsiones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son sumamente benevolentes luego de una tremenda ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también advirtió por el tiempo para este viernes en otros territorios del país, que estarán afectados por lluvias y tormentas.