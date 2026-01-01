Alerta por tormentas para este viernes 2 de enero: el detalle del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó una fuerte advertencia para diferentes sectores del país, que contempla tormentas, lluvias y fuertes vientos. Los detalles.
Comenzó un nuevo año y todos quieren saber cómo estará el clima en los primeros días de enero en el país. Si bien las previsiones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son sumamente benevolentes luego de una tremenda ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también advirtió por el tiempo para este viernes en otros territorios del país, que estarán afectados por lluvias y tormentas.
En este sentido, el organismo detalló también las recomendaciones a tener en cuenta para evitar complicaciones en días inestables.
Alerta amarilla por tormentas para este viernes 2 de enero
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
En tanto, San Luis presenta una alerta amarilla por fuertes vientos.
También, Santa Cruz fue advertida por lluvias para la segunda jornada de este 2026.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
