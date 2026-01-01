Arrancó el año peleando: el mensaje de la China Suárez contra los haters que luego borró

Lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo el texto, sino la elección musical: el posteo estaba acompañado por “Bad Bitch”, el tema de Wanda Nara. Por cómo estaba vestida en la foto que eligió para acompañar un meme que la defenestraba, la actriz realizó esta publicación mientras celebraba la llegada del Año Nuevo en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi.